ZN v času premirja hrano razdelili milijonu ljudi v Gazi

Od oktobrske uveljavitve prekinitve ognje je Svetovni program za hrano (WFP) pakete hrane razdelil približno milijonu ljudi v Gazi, je danes sporočila predstavnica tega programa Združenih narodov. Opozorila je, da kljub temu razmere v enklavi ostajajo zahtevne, potrebe pa velike.

"Tri tedne in pol po prekinitvi ognja v Gazi smo pakete s hrano razdelili približno milijonu ljudi po vsej Gazi," je dejala predstavnica WFP za Bližnji vzhod Abeer Etefa in pojasnila, da gre za del obsežne operacije za zmanjšanje lakote v od vojne uničeni enklavi.

WFP si namreč prizadeva s paketi, ki vsebujejo desetdnevno količino hrane za družino, doseči 1,6 milijona ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Potrebe so ogromne

A izvajanje operacij je po besedah predstavnice programa zahtevano. "Potrebe so ogromne," je poudarila in dodala, da med drugim potrebujejo odprtje večjega števila mejnih prehodov in večji dostop do ključnih prometnih povezav.

Opozorila je, da je količina hrane, ki trenutno pride v Gazo, še vedno precej pod ravnjo pred konfliktom in da ljudje večinoma jedo le žita in stročnice, meso, jajca, sadje in zelenjavo pa le izjemoma.

Cene v Gazi za večino ljudi še vedno nedosegljive

Po besedah predstavnice WFP za Gazo Nour Hammad so cene hrane v Gazi za večino ljudi še vedno nedosegljive, rekoč da eno jabolko stane toliko, kot je pred vojno stal cel kilogram.

Dejala je tudi, da niso dobili jasnega odgovora na vprašanje, zakaj mejni prehodi na severu Gaze ostajajo zaprti. Večina pomoči tako še vedno pride le prek mejnih prehodov Kerem Šalom in Kisufim.