Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
4. 11. 2025,
15.34

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Premirje vojna Gaza

Torek, 4. 11. 2025, 15.34

2 minuti

Vojna v Gazi

ZN v času premirja hrano razdelili milijonu ljudi v Gazi

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gaza, hrana, boj za hrano, lakota | Predstavnica WFP je opozorila, da je količina hrane, ki trenutno pride v Gazo, še vedno precej pod ravnjo, na kateri je bila pred konfliktom, in da ljudje večinoma jedo le žitarice in stročnice, meso, jajca, sadje in zelenjavo pa le izjemoma. | Foto Guliverimage

Predstavnica WFP je opozorila, da je količina hrane, ki trenutno pride v Gazo, še vedno precej pod ravnjo, na kateri je bila pred konfliktom, in da ljudje večinoma jedo le žitarice in stročnice, meso, jajca, sadje in zelenjavo pa le izjemoma.

Foto: Guliverimage

Od oktobrske uveljavitve prekinitve ognje je Svetovni program za hrano (WFP) pakete hrane razdelil približno milijonu ljudi v Gazi, je danes sporočila predstavnica tega programa Združenih narodov. Opozorila je, da kljub temu razmere v enklavi ostajajo zahtevne, potrebe pa velike.

"Tri tedne in pol po prekinitvi ognja v Gazi smo pakete s hrano razdelili približno milijonu ljudi po vsej Gazi," je dejala predstavnica WFP za Bližnji vzhod Abeer Etefa in pojasnila, da gre za del obsežne operacije za zmanjšanje lakote v od vojne uničeni enklavi.

WFP si namreč prizadeva s paketi, ki vsebujejo desetdnevno količino hrane za družino, doseči 1,6 milijona ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Potrebe so ogromne

A izvajanje operacij je po besedah predstavnice programa zahtevano. "Potrebe so ogromne," je poudarila in dodala, da med drugim potrebujejo odprtje večjega števila mejnih prehodov in večji dostop do ključnih prometnih povezav.

Opozorila je, da je količina hrane, ki trenutno pride v Gazo, še vedno precej pod ravnjo pred konfliktom in da ljudje večinoma jedo le žita in stročnice, meso, jajca, sadje in zelenjavo pa le izjemoma.

Cene v Gazi za večino ljudi še vedno nedosegljive

Po besedah predstavnice WFP za Gazo Nour Hammad so cene hrane v Gazi za večino ljudi še vedno nedosegljive, rekoč da eno jabolko stane toliko, kot je pred vojno stal cel kilogram.

Dejala je tudi, da niso dobili jasnega odgovora na vprašanje, zakaj mejni prehodi na severu Gaze ostajajo zaprti. Večina pomoči tako še vedno pride le prek mejnih prehodov Kerem Šalom in Kisufim.

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki
Novice Izrael zaradi razkritja zlorabe palestinskega zapornika aretiral vojaško pravobranilko
Hakan Fidan, turški zunanji minister, Turčija
Novice Naslednja faza: Turčija sklicala srečanje muslimanskih držav
Premirje vojna Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.