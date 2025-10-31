Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

31. 10. 2025,
16.22

Bližnji vzhod

Turčija sklicala srečanje muslimanskih držav o izvajanju mirovnega načrta za Gazo

Na. R., STA

Hakan Fidan, turški zunanji minister, Turčija | Izrael je medtem danes kljub premirju izvedel nove napade na palestinsko enklavo, v katerih je po navedbah palestinske tiskovne agencije WAFA umrlo vsaj pet Palestincev. | Foto Reuters

Izrael je medtem danes kljub premirju izvedel nove napade na palestinsko enklavo, v katerih je po navedbah palestinske tiskovne agencije WAFA umrlo vsaj pet Palestincev.

Foto: Reuters

Turčija bo v ponedeljek gostila srečanje zunanjih ministrov muslimanskih držav, na katerem bodo razpravljali o izvajanju mirovnega načrta za Gazo, je danes sporočil turški zunanji minister Hakan Fidan. Izrael medtem kljub premirju nadaljuje z napadi na Gazo, v katerih je danes umrlo vsaj pet Palestincev, poroča palestinska tiskovna agencija WAFA.

Zunanji ministri muslimanskih držav bodo na srečanju v Turčiji "ocenili napredek in razpravljali o tem, kaj lahko skupaj dosežemo v naslednji fazi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes povedal turški zunanji minister Fidan.

Potem ko je Hamas v četrtek prek Rdečega križa Izraelu predal posmrtne ostanke še dveh izraelskih talcev, je Izrael danes v okviru sporazuma o izmenjavi talcev v Gazo vrnil še 30 trupel Palestincev. V skladu s premirjem mora Izrael vrniti trupla 15 Palestincev za vsakega umrlega izraelskega talca, ki ga vrne Hamas.

Z današnjo izmenjavo se je število vrnjenih trupel v Gazo povečalo na 225, navaja AFP. Hamas pa je Izraelu doslej vrnil posmrtne ostanke 17 od skupno 28 mrtvih. V skladu z mirovnim načrtom z 10. oktobra je Hamas že vrnil 20 preživelih talcev, ki jih je ugrabil pred dvema letoma med napadom na Izrael 7. oktobra 2023.

