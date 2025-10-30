Izrael prejel trupli še dveh talcev #video

Z urada predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja so danes sporočili, da so od Hamasa prek Rdečega križa prejeli trupli še dveh talcev, ki so ju pripadniki palestinskega islamističnega gibanja zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pomembnejši dogodki dneva:



19.48 Od začetka premirja v Gazo prišlo več kot 24.000 ton pomoči ZN

18.58 Izrael prejel trupli še dveh talcev

19.48 Od začetka premirja v Gazo prišlo več kot 24.000 ton pomoči ZN

Od začetka premirja je v Gazo prišlo več kot 24.000 ton pomoči Združenih narodov, je danes sporočil predstavnik urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) za palestinska ozemlja Ramiz Alakbarov. Izrael je pozval, naj nevladnim organizacijam dovoli sodelovanje pri njeni distribuciji. "Od začetka premirja smo prek vseh mejnih prehodov prinesli več kot 24.000 ton pomoči in ponovno začeli z njenim razdeljevanjem," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Alakbarov.

Po njegovih besedah se je obseg plenjenja pomoči v enklavi znatno zmanjšal, delovati je začelo tudi 15 programov, ki vključujejo zagotavljanje hranljive prehrane za otroke in medicinsko oskrbo. Ob tem je Izrael pozval, naj nevladnim organizacijam dovoli, da pomagajo pri distribuciji pomoči. Izrael je pozval, naj nevladnim organizacijam omogoči sodelovanje pri dostavi pomoči v Gazi. "Vztrajno vprašanje registracije nevladnih organizacij ostaja ozko grlo," je opozoril.

Da se je dotok pomoči v od vojne razdejano Gazo močno povečal, a da to ne pomeni, da je humanitarna kriza v enklavi rešena, je opozoril tudi vodja OCHA Tom Fletcher. "To je resničen napredek, vendar je le kaplja v morje. To je šele začetek tega, kar bomo morali storiti," je poudaril.

18.58 Izrael prejel trupli še dveh talcev

Z urada predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja so danes sporočili, da so od Hamasa prek Rdečega križa prejeli trupli še dveh talcev, ki so ju pripadniki palestinskega islamističnega gibanja zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izrael je prek Rdečega križa prejel trupli dveh talcev, ki sta bili predani silam IDF in Šin Bet v Gazi," so sporočili z Netanjahujevega urada. Dodali so, da bodo trupli predali forenzičnemu centru, kjer ju bodo identificirali.

Dogovor za mir v Gazi predvideva, da bo Hamas Izraelu vrnil vse preostale talce, vključno s posmrtnimi ostanki umrlih. Ob uveljavitvi dogovora v začetku oktobra so kmalu predali 20 še živečih talcev, ob neupoštevanju današnje predaje dveh trupel pa je Hamas Izraelu do zdaj vrnil posmrtne ostanke 15 od skupno 28 mrtvih.