Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 12. 2025,
14.11

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Hamas Palestina Izrael Gaza Bližnji vzhod

Torek, 9. 12. 2025, 14.11

20 minut

Bližnji vzhod

Hamas: Druga faza se ne more začeti, dokler okupator nadaljuje kršitve

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Hamas | V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev. | Foto Reuters

V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Foto: Reuters

Premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve, je danes sporočil član politbiroja Hamasa Hosam Badran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Druga faza se ne more začeti, dokler okupator (Izrael, op. a.) nadaljuje kršitve dogovora in se izogiba svojim zavezam," je Badran povedal AFP. Hamas je tudi posrednike pozval, naj pritisnejo na Izrael, da bo dokončal izvedbo prve faze premirja.

Poudarki dneva:

14.12 Hamas proti začetku druge faze premirja, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve

14.12 Hamas proti začetku druge faze premirja, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve

Premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve, je danes sporočil član politbiroja Hamasa Hosam Badran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Druga faza se ne more začeti, dokler okupator (Izrael, op. a.) nadaljuje kršitve dogovora in se izogiba svojim zavezam," je Badran povedal AFP. Hamas je tudi posrednike pozval, naj pritisnejo na Izrael, da bo dokončal izvedbo prve faze premirja.

Medtem pa je izraelski uradnik danes sporočil, da bo Izrael v sredo za tovornjake s humanitarno pomočjo za Gazo odprl mejni prehod med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom. Po poročanju AFP je izraelski uradnik v izjavi zapisal: "V skladu z dogovori in navodili političnega ešalona bo od jutri dovoljen prevoz blaga in pomoči iz Jordanije na območje Judeje in Samarije ter v Gazo čez mejni prehod Allenby." Judeja in Samarija je biblijski izraz za Zahodni breg, ki ga uporablja izraelska oblast.

Tovornjaki s pomočjo, ki bodo namenjeni v Gazo, bodo po temeljitem varnostnem pregledu tja potovali s spremstvom in varovanjem, je dodal izraelski uradnik.

Mirovni načrt, z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra po dveh letih vojaške operacije v Gazi večinoma končale, v okviru druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morale prevzeti prehodne oblasti, namestiti pa bi morali mednarodne stabilizacijske sile. V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Gaza, Palestina, napad
Novice Za zaprtimi vrati o prelomnem trenutku za Bližnji vzhod
Friedrich Merz in Benjamin Netanjahu
Novice Izraelska vojska na Zahodnem bregu ubila dve osebi
Izrael prejel trupli dveh talcev
Novice Izrael prejel ostanke enega zadnjih talcev
Hamas Palestina Izrael Gaza Bližnji vzhod
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.