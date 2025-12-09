Premirje, sklenjeno 10. oktobra med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ne more preiti v drugo fazo, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve, je danes sporočil član politbiroja Hamasa Hosam Badran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Druga faza se ne more začeti, dokler okupator (Izrael, op. a.) nadaljuje kršitve dogovora in se izogiba svojim zavezam," je Badran povedal AFP. Hamas je tudi posrednike pozval, naj pritisnejo na Izrael, da bo dokončal izvedbo prve faze premirja.

14.12 Hamas proti začetku druge faze premirja, dokler bo Izrael nadaljeval kršitve

Medtem pa je izraelski uradnik danes sporočil, da bo Izrael v sredo za tovornjake s humanitarno pomočjo za Gazo odprl mejni prehod med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom. Po poročanju AFP je izraelski uradnik v izjavi zapisal: "V skladu z dogovori in navodili političnega ešalona bo od jutri dovoljen prevoz blaga in pomoči iz Jordanije na območje Judeje in Samarije ter v Gazo čez mejni prehod Allenby." Judeja in Samarija je biblijski izraz za Zahodni breg, ki ga uporablja izraelska oblast.

Tovornjaki s pomočjo, ki bodo namenjeni v Gazo, bodo po temeljitem varnostnem pregledu tja potovali s spremstvom in varovanjem, je dodal izraelski uradnik.

Mirovni načrt, z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra po dveh letih vojaške operacije v Gazi večinoma končale, v okviru druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morale prevzeti prehodne oblasti, namestiti pa bi morali mednarodne stabilizacijske sile. V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.