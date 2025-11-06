Ameriška diplomacija je v sredo članicam Varnostnega sveta ZN razdelila osnutek resolucije, ki bi potrdila mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa za Gazo, vključno z odobritvijo mednarodnih varnostnih sil, je sporočila misija ZDA pri ZN.

7.30 ZDA pripravile osnutek resolucije za mednarodne varnostne sile v Gazi

Ameriška misija je sporočila, da je veleposlanik ZDA Mike Waltz osnutek resolucije predal članicam Varnostnega sveta ter Egiptu, Katarju, Združenim arabskim emiratom, Savdski Arabiji in Turčiji.

Osnutek resolucije potrjuje Trumpov predlog o posebnem odboru za mir v Gazi, ki mu bo sam predsedoval, in daje dovoljenje za namestitev mednarodnih sil za stabilizacijo po umiku izraelske vojske. Te naj bi sestavljali vojaki iz muslimanskih oziroma arabskih držav.

Glede na navedbe diplomatskih virov, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, naj bi več držav izkazalo pripravljenost za sodelovanje v silah, a vztrajajo, da je za to prej potreben mandat Varnostnega sveta ZN.

Oblikovanje mednarodnih sil je del dogovora, ki je 10. oktobra po dveh letih vojne v Gazi prinesel krhko prekinitev ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Preostale faze Trumpovega načrta med drugim vključujejo še umik Izraela iz Gaze, razorožitev Hamasa in obnovo opustošene enklave.