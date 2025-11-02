Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
15.39

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vojska grožnja napad Hezbolah Izrael Kac Benjamin Netanjahu Libanon Izrael

Nedelja, 2. 11. 2025, 15.39

27 minut

Bližnji vzhod

Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Benjamin Netanjahu | Kljub prekinitvi ognja, ki velja od lanskega novembra, Izrael ohranja svoje enote na petih območjih na jugu Libanonu in redno izvaja napade na Hezbolah. | Foto Reuters

Kljub prekinitvi ognja, ki velja od lanskega novembra, Izrael ohranja svoje enote na petih območjih na jugu Libanonu in redno izvaja napade na Hezbolah.

Foto: Reuters

Izrael je zagrozil z okrepitvijo napadov na proiransko gibanje Hezbolah v Libanonu, ki ga je izraelski premier Benjamin danes obtožil, da se znova skuša oborožiti. Pred tem je izraelska vojska sporočila, da je v soboto v napadu na jugu Libanona ubila štiri člane šiitskega gibanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pregled pomembnejših novic dneva:

15.35 Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

15.35 Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

Netanjahu je danes na tedenski seji vlade obtožil Hezbolah, da se znova skuša oborožiti. Dejal je, da od libanonske vlade pričakujejo, da bo uresničila svojo zavezo iz dogovora o prekinitvi ognja in razorožila Hezbolah, da pa bo Izrael "seveda uresničeval svojo pravico do samoobrambe, kot je to določeno v dogovoru".

"Ne bomo dovolili, da bo Libanon postal nova fronta proti nam, in ukrepali bomo tako, kot bo potrebno," je dejal.

Pred tem je izraelska vojska sporočila, da so v napadu na jugu Libanona v soboto "eliminirali" štiri člane elitne enote Hezbolaha. Tarča naj bi bil častnik enote, vpleten v "prenos orožja in v prizadevanja za ponovno vzpostavitev teroristične infrastrukture Hezbolaha v južnem Libanonu", je sporočila in dodala, da je so ob njem ubili še tri druge člane enote.

Libanonski mediji so poročali, da je bil tarča napada z dronom avtomobil in da so bili v njem ubiti štirje ljudje, trije pa ranjeni.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem Hezbolah opozoril, da se igra z ognjem, predsednika Libanona pa obtožil, da zavlačuje pri uresničevanju zavez iz dogovora. "Libanonska vlada mora uresničiti zavezo o razorožitvi Hezbolaha in njegovem umiku z juga Libanona," je dejal in napovedal zaostritev napadov, saj da ne bodo dovolili groženj prebivalcem na severu Izraela.

Po začetku vojne v Gazi oktobra 2023 je Hezbolah začel raketno obstreljevanje Izraela, zaradi katerega se je bilo več tisoč Izraelcev prisiljeno odseliti z območja blizu severne meje z Libanonom. Incidenti so po letu dni prerasli v dvomesečno vojno, ki se je končala z omenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.

Gaza, Hamas
Novice V izraelskem napadu ubit eden od odločevalcev oboroženega krila Hamasa
Benjamin Netanjahu
Novice Netanjahu: Gaze ne želimo obdržati, želimo jo zasesti in predati arabskim silam
Hezbolah
Novice Hezbolah zavrnil načrte vlade in ji namenil oster poziv
​​​​​​​
vojska grožnja napad Hezbolah Izrael Kac Benjamin Netanjahu Libanon Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.