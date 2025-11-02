Izrael je zagrozil z okrepitvijo napadov na proiransko gibanje Hezbolah v Libanonu, ki ga je izraelski premier Benjamin danes obtožil, da se znova skuša oborožiti. Pred tem je izraelska vojska sporočila, da je v soboto v napadu na jugu Libanona ubila štiri člane šiitskega gibanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

15.35 Izrael zagrozil Hezbolahu s krepitvijo napadov v Libanonu

Netanjahu je danes na tedenski seji vlade obtožil Hezbolah, da se znova skuša oborožiti. Dejal je, da od libanonske vlade pričakujejo, da bo uresničila svojo zavezo iz dogovora o prekinitvi ognja in razorožila Hezbolah, da pa bo Izrael "seveda uresničeval svojo pravico do samoobrambe, kot je to določeno v dogovoru".

"Ne bomo dovolili, da bo Libanon postal nova fronta proti nam, in ukrepali bomo tako, kot bo potrebno," je dejal.

Pred tem je izraelska vojska sporočila, da so v napadu na jugu Libanona v soboto "eliminirali" štiri člane elitne enote Hezbolaha. Tarča naj bi bil častnik enote, vpleten v "prenos orožja in v prizadevanja za ponovno vzpostavitev teroristične infrastrukture Hezbolaha v južnem Libanonu", je sporočila in dodala, da je so ob njem ubili še tri druge člane enote.

Libanonski mediji so poročali, da je bil tarča napada z dronom avtomobil in da so bili v njem ubiti štirje ljudje, trije pa ranjeni.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem Hezbolah opozoril, da se igra z ognjem, predsednika Libanona pa obtožil, da zavlačuje pri uresničevanju zavez iz dogovora. "Libanonska vlada mora uresničiti zavezo o razorožitvi Hezbolaha in njegovem umiku z juga Libanona," je dejal in napovedal zaostritev napadov, saj da ne bodo dovolili groženj prebivalcem na severu Izraela.

Po začetku vojne v Gazi oktobra 2023 je Hezbolah začel raketno obstreljevanje Izraela, zaradi katerega se je bilo več tisoč Izraelcev prisiljeno odseliti z območja blizu severne meje z Libanonom. Incidenti so po letu dni prerasli v dvomesečno vojno, ki se je končala z omenjenim dogovorom o prekinitvi ognja.

