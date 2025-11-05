Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
5. 11. 2025,
15.14

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 15.14

1 ura, 10 minut

Vojna v Gazi

Izrael v zameno za truplo talca v Gazo vrnil trupla 15 Palestincev

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki | Po navedbah bolnišnice je to deseti sklop trupel, ki jih je vrnil Izrael. Skupno je ta od začetka premirja predal 285 trupel Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Po navedbah bolnišnice je to deseti sklop trupel, ki jih je vrnil Izrael. Skupno je ta od začetka premirja predal 285 trupel Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Izrael je danes v skladu z dogovorom o premirju v Gazo vrnil trupla 15 palestinskih zapornikov, je sporočila bolnišnica Naser v mestu Han Junis na jugu enklave. Izrael je trupla vrnil v zameno za truplo talca, ki ga je Hamas v torek vrnil Izraelu, ta pa je danes potrdil, da gre za izraelsko-ameriškega vojaka.

V skladu s sporazumom, ki velja od 10. oktobra, mora Izrael za vsako prejeto truplo talca v Gazo vrniti 15 trupel Palestincev.

Po navedbah bolnišnice je to deseti sklop trupel, ki jih je vrnil Izrael. Skupno je ta od začetka premirja predal 285 trupel Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tokratne posmrtne ostanke je Izrael vrnil v zameno za truplo talca, ki ga je Hamas prek Mednarodnega odbora Rdečega Križa (ICRC) vrnil v torek. Danes je Izrael potrdil, da gre za truplo izraelsko-ameriškega vojaka, ki je bil zajet med napadom Hamasa 7. oktobra 2023.

V skladu z oktobrskim premirjem je palestinsko islamistično gibanje že sredi prejšnjega meseca v zameno za več sto palestinskih zapornikov predalo vseh 20 še živih talcev.

Od 28 ubitih talcev je gibanje doslej vrnilo posmrtne ostanke 21. Pretekli petek je sicer predalo še tri trupla, za katera pa izraelska stran trdi, da ne pripadajo nobenemu od talcev, katerih posmrtne ostanke še pogrešajo.

