Izraelska vlada odločno proti vzpostavitvi palestinske države

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes na seji vlade znova poudaril, da Izrael še naprej nasprotuje neodvisni palestinski državi. Podobne izjave je v teh dneh objavilo več izraelskih ministrov, medtem ko se v Varnostnem svetu ZN v ponedeljek obeta glasovanje o resoluciji, ki omenja tudi možnost vzpostavitve palestinske države.

"Naše nasprotovanje palestinski državi na katerem koli ozemlju se ni spremenilo," je Benjamin Netanjahu dejal na današnji seji izraelske vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegova izjava prihaja pred ponedeljkovim glasovanjem o resoluciji v Varnostnem svetu ZN, s katero bi ta podprl nadaljnje izvajanje načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa za mir v Gazi.

Ameriški predlog resolucije naj bi podprl ustanovitev prehodnega odbora za mir v Gazi z mandatom do konca 2027 in odobril namestitev mednarodnih sil za stabilizacijo, ki bi sodelovale z Izraelom, Egiptom in palestinsko policijo pri varovanju mejnih območij in demilitarizaciji Gaze.

Za razliko od prejšnjih različic je v tokratnem predlogu resolucije omenjena tudi možnost vzpostavitve palestinske države v prihodnosti. Ameriški predlog resolucije so javno podprli Egipt, Katar, Združeni arabski emirati, Pakistan, Savdska Arabija, Jordanija in Turčija, pa tudi več zahodnih držav.

Netanjahu se je v luči napovedanega glasovanja znašel pod pritiskom nekaterih ministrov in drugih skrajnejših članov koalicije.

"Takoj oblikujte ustrezen in odločen odgovor, ki bo vsemu svetu jasno pokazal, da na ozemlju naše domovine nikoli ne bo nastala palestinska država," je v soboto na omrežju X pozval skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič. Še nekoliko bolj oster je bil skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je palestinsko nacionalno identiteto označil za "izmišljotino".

"Politika Izraela je jasna: Palestinska država ne bo ustanovljena," je danes na omrežju X sporočil minister za obrambo Israel Kac. Zunanji minister Gideon Sar pa je dodal, da "ne soglaša z ustanovitvijo palestinske teroristične države v osrčju Izraela".

Varnostni svet ZN bi s potrditvijo resolucije podprl izvajanje naslednje faze Trumpovega mirovnega načrta, potem ko je 10. oktobra v veljavo stopila prekinitev ognja v Gazi, sledila pa je izmenjava izraelskih talcev iz Gaze za palestinske zapornike in talce. Izraelske sile sicer kljub prekinitvi ognja redno izvajajo posamezne napade, ob tem pa Izrael še vedno omejuje dostave humanitarne pomoči v opustošeno palestinsko enklavo.