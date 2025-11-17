Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
21.35

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump New York Zohran Mamdani

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 21.35

49 minut

Trump napovedal srečanje z Mamdanijem

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Zohran Mamdani | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje srečanje z novoizvoljenim županom New Yorka Zohranom Mamdanijem v Beli hiši, čeprav točnega datuma še ni, danes poročajo ameriški mediji. Trump je novinarjem sinoči povedal tudi, da se Mamdani želi srečati z njim.

Donald Trump je pred letošnjimi županskimi volitvami v New Yorku Zohrana Mamdanija označil za nevarnega komunista, v primeru njegove izvolitve je mestu grozil z odvzemom zveznih proračunskih sredstev in napotitvijo vojske.

Na volitvah je pragmatično podprl nekdanjega demokratskega guvernerja in neodvisnega kandidata Andrewa Cuoma, ki je imel po anketah več možnosti za zmago proti Mamdaniju kot republikanski kandidat Curtis Sliwa.

Zohran Mamdani
Novice Zohran Mamdani v noči demokratskih zmag izvoljen za newyorškega župana #video

Trump je posebej posvaril tudi Jude, naj ne volijo za prvega muslimanskega župana New Yorka. "Vsak Jud, ki bo volil Mamdanija, ki sovraži Jude, je neumen," je pred volitvami objavil Trump o kandidatu, ki je izraelska dejanja v Gazi označil za genocid in grozil z aretacijo premierja Benjamina Netanjahuja.

Donald Trump
Novice Trump Jude v New Yorku pozval, naj ne volijo Mamdanija

"Rekel bi, da bi se župan New Yorka rad srečal z nami, in nekaj se bomo dogovorili. Rad bi prišel v Washington in se srečal. Želimo si, da bi se vse dobro končalo za New York," Trumpove besede v tretji osebi med drugim navaja televizija CBS.

Mamdani se na Trumpovo izjavo ni nemudoma odzval, vendar pa je vedno trdil, da bo na položaju delal v dobro mesta in dogovarjanj s Trumpom ni izključil, čeprav so njegovi volivci odločni nasprotniki predsednika ZDA. Po zmagi na volitvah je Mamdani prejšnji teden potrdil, da načrtuje pogovor z Belo hišo, ker bo ta odnos ključen za uspeh mesta.

Dora Pekeč
Novice Kdo je lepa Hrvatica, ki je prepričala Američane?
Donald Trump New York Zohran Mamdani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.