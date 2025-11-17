Trump napovedal srečanje z Mamdanijem

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje srečanje z novoizvoljenim županom New Yorka Zohranom Mamdanijem v Beli hiši, čeprav točnega datuma še ni, danes poročajo ameriški mediji. Trump je novinarjem sinoči povedal tudi, da se Mamdani želi srečati z njim.

Donald Trump je pred letošnjimi županskimi volitvami v New Yorku Zohrana Mamdanija označil za nevarnega komunista, v primeru njegove izvolitve je mestu grozil z odvzemom zveznih proračunskih sredstev in napotitvijo vojske.

Na volitvah je pragmatično podprl nekdanjega demokratskega guvernerja in neodvisnega kandidata Andrewa Cuoma, ki je imel po anketah več možnosti za zmago proti Mamdaniju kot republikanski kandidat Curtis Sliwa.

Trump je posebej posvaril tudi Jude, naj ne volijo za prvega muslimanskega župana New Yorka. "Vsak Jud, ki bo volil Mamdanija, ki sovraži Jude, je neumen," je pred volitvami objavil Trump o kandidatu, ki je izraelska dejanja v Gazi označil za genocid in grozil z aretacijo premierja Benjamina Netanjahuja.

"Rekel bi, da bi se župan New Yorka rad srečal z nami, in nekaj se bomo dogovorili. Rad bi prišel v Washington in se srečal. Želimo si, da bi se vse dobro končalo za New York," Trumpove besede v tretji osebi med drugim navaja televizija CBS.

Mamdani se na Trumpovo izjavo ni nemudoma odzval, vendar pa je vedno trdil, da bo na položaju delal v dobro mesta in dogovarjanj s Trumpom ni izključil, čeprav so njegovi volivci odločni nasprotniki predsednika ZDA. Po zmagi na volitvah je Mamdani prejšnji teden potrdil, da načrtuje pogovor z Belo hišo, ker bo ta odnos ključen za uspeh mesta.