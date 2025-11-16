25-letna Hrvatica Dora Pekeč je tiskovna predstavnica novoizvoljenega župana New Yorka Zohrana Mamdanija. Imela je ključno vlogo pri razvoju in predstavitvi njegove kampanje, ki ga je na volitvah pripeljala do prepričljive zmage.

Aktualni župan New Yorka, 34-letni Zohran Mamdani, ki se je zapisal v zgodovino kot najmlajši na tem položaju, se je obkrožil z mlado ekipo sodelavcev. Eno najvidnejših in tudi najpomembnejših mest v ekipi zaseda 25-letna Hrvatica Dora Pekeč.

Pekeč je po prepričljivi Mamdanijevi zmagi postala njegova tiskovna predstavnica. V času kampanje je komunicirala z mediji in volivcem predstavljala njegova politična stališča. Govorila je o tem, da se Mamdani zavzema za cenovno dostopna stanovanja in brezplačne avtobusne prevoze.

Nekoč je dejala, da je Mamdanijeva kampanja še posebej prebudila volivce priseljence. "Ta kampanja je v južnoazijskih in muslimanskih skupnostih New Yorka prebudila nekaj močnega – občutek prepoznavnosti, ponosa in politične pripadnosti, ki jim je bil generacije odrekan," je povedala v izjavi, ki jo je po Mamdanijevi zmagi objavila ABC News.

Uspešna kariera v svetu politike

Pekeč si je kljub mladostni starosti ustvarila zavidljivo kariero. Preden se je pridružila Mamdanijevi ekipi, je vodila zmagovalno kampanjo demokratskega predstavnika v mestnem svetu Chicaga in sodelovala v kampanji guvernerja Illinoisa J. B. Pritzkerja. Delala je tudi v uradu guvernerja Severne Karoline in v senatni kampanji Sarah Gideon.

V začetku letošnjega leta je delala kot vodja komunikacij v ekipi Brada Landerja, nekdanjega kandidata za župana New Yorka, ki je odstopil od tekme in podprl Mamdanija.

Študirala v ZDA

Pekeč je maturirala na srednji šoli East Chapel Hill v Severni Karolini. Na Univerzi Duke je nato študirala javno politiko in politologijo. Študij je zaključila v sedmih semestrih in dosegla visoko povprečno oceno ter prejela številne akademske nagrade. Med študijem je bila vključena v program American Grand Strategy, Duke POLIS, raziskovalne projekte, povezane s politično polarizacijo. Bila je izredno angažirana študentka in že med študijem se je začela profesionalno ukvarjati s političnim komuniciranjem.

25-letnica gre po očetovih stopinjah. Njen oče je Aleksander Pekeč, član nadzornega sveta Atlantic Grupe in redni profesor na poslovni šoli Fuqua Univerze Duke.