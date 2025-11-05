Demokratski kandidat Zohran Mamdani je bil v torek izvoljen za newyorškega župana. V govoru po zmagi je bil prvi musliman na tem položaju kritičen do predsednika ZDA Donalda Trumpa, mestu pa je obljubil novo dobo. Demokratski kandidati so slavili tudi na drugih odmevnih volitvah, med drugim guvernerskih v Virginiji in New Jerseyju.

"Prihodnost je v naših rokah, prijatelji, vrgli smo politično dinastijo," je pred množico navdušenih podpornikov v Brooklynu dejal Mamdani, ko je bilo ob preštevanju glasov že jasno, da je osvojil županski položaj. Glede na več kot 90 odstotkov preštetih glasov jih je Mamdani osvojil nekaj več kot polovico.

"Če lahko kdorkoli pokaže narodu, ki ga je izdal Donald Trump, kako ga poraziti, je to mesto, ki mu je omogočilo vzpon," je dejal 34-letnik, ki bo postal prvi newyorški župan muslimanske vere. "V tem trenutku politične teme, bo New York luč," je še zagotovil.

Foto: Reuters

Mamdani bi obdavčil milijonarje in denar namenim socialnim programom

Mamdani, ki samega sebe opisuje kot demokratičnega socialista, je bil še pred nekaj meseci relativno neznan, do zmage pa ga je med drugim ponesla obljuba obdavčitve milijonarjev, s čimer bi nato financiral razširjene socialne programe v mestu. Prepričal je s kampanjo o izboljšanju kakovosti življenja za večino Newyorčanov, ki jih tarejo visoki stroški najemnin, elektrike, plina, hrane in drugih potrebščin.

V bitki za položaj je premagal nekdanjega guvernerja zvezne države New York, Andrewa Cuoma, ki je nastopil kot neodvisen kandidat in prejel okrog 42 odstotkov glasov. V nagovoru podpornikom je že priznal poraz in čestital Mamdaniju.

Zmaga proti Trumpu in demokratski gardi

Med drugim so mu čestitali tudi vodja senatne manjšine Chuck Schumer in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton ter trdna podpornika senator Bernie Sanders in kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, ki je Mamdanijevo zmago v izjavi za NBC opredelila kot dvojno zmago proti Trumpu in demokratski stari gardi.

Za položaj se je potegoval tudi republikanski kandidat Curtis Sliwa, ki ga je podprlo le okoli sedem odstotkov volivcev. Ta je kljub pozivom, naj izstopi iz tekme, v njej ostal, kar je po ugotovitvah anket škodovalo Cuomu.

Tiskovna agencija AP, ki v ZDA velja za največjo avtoriteto glede volilnih izidov, je skupaj s televizijami CNN, ABC, CBS in drugimi razglasila zmagovalce tekem že kmalu po zaprtju volišč.

Njena vzporedna anketa je ugotovila, da je volivce v New Yorku, Virginiji in New Jerseyju najbolj skrbel slab gospodarski položaj z visokimi cenami in usihanjem delovnih mest.

Volivci niso zadovoljni s Trumpom

Prvi večji volilni preizkus po nastopu drugega predsedniškega mandata republikanca Donalda Trumpa, ki je leta 2024 slavil zaradi gospodarskih vprašanj, je pokazal, da volivci po ZDA niso zadovoljni s tem, kar se dogaja, in so se opredeljevali za demokrate.

Virginija je dobila prvo guvernerko v zgodovini, demokratko Abigail Spanberger, v New Jerseyju pa je Mikie Sherrill ugnala Trumpovega kandidata Jacka Ciattarellija. Demokrati so med drugim osvojili še volitve za podguvernerja in pravosodnega ministra Virginije ter županska položaja v Cincinnatiju in Pittsburghu.

Na referendumu potrdili spremembo meja kongresnih volilnih okrožij in povišanje davkov za bogate

Na referendumu v Kaliforniji so poleg tega volivci potrdili spremembo meja kongresnih volilnih okrožij, ki bi demokratom prihodnje leto lahko zagotovila večje število sedežev v predstavniškem domu zveznega kongresa.

Pred volišči so se vile dolge vrste volivcev, ki so novinarjem trdili, da izražajo kljubovanje Trumpu in republikancem, ki so prvi začeli s spreminjanjem meja okrožij v Teksasu, Severni Karolini in drugih državah.

Volivci Kolorada so na referendumu potrdili povišanje davkov za bogate za financiranje programa prehrane otrok v javnih šolah, dva referenduma pa so dobili tudi republikanci v Teksasu. Prvi je potrdil obstoječi zvezni zakon, da lahko volijo le državljani, drugi pa trditev, da so za svoje otroke in njihovo vzgojo na prvem mestu odgovorni starši.

Trump išče izgovore

Trump je v zapisu na svojem družbenem omrežju ob sklicevanju na nedoločene ankete zatrjeval, da so porazom republikancev botrovali zaprtje vlade in dejstvo, da na volilnih lističih ni bilo njegovega imena.

V primeru zmage Mamdanija v New Yorku je sicer pred volitvami nakazal, da bi lahko mestu odvzel del zveznih sredstev. V volilni bitki je podprl Cuoma.