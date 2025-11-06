Beg milijonarjev iz New Yorka. To je znano.

Po zmagi socialista Zohrana Mamdanija, ki napoveduje višje davke za bogataše in podjetja, ameriški nepremičninski posredniki napovedujejo eksodus newyorških milijonarjev. Njihov glavni cilj naj bi bila sončna Florida.

V New Yorku, ki šteje okoli 8,4 milijona prebivalcev, po nekaterih podatkih živi skoraj 350 tisoč milijonarjev. Številni od njih naj bi zaradi napovedi višjih davkov načrtovali preselitev v druge dele ZDA, zlasti na Florido, piše britanski The Telegraph.

"Moj telefon je zvonil kot ponorel"

Eric Benaim, znani nepremičninski posrednik iz Queensa, opisuje odziv svojih strank na zmago Zohrana Mamdanija na torkovih newyorških županskih volitvah. "Moj telefon zvoni kot ponorel. Bil sem pokonci do polnoči in do 9. ure zjutraj sem verjetno prejel na desetine klicev in sporočil," je povedal za Telegraph.

Glavna destinacija bogatih je Miami, ki si je že prislužil vzdevek šesto okrožje New Yorka. Nepremičninska posrednica Dina Goldentayer, specializirana za razkošne nepremičnine, opaža dramatičen premik v nakupovalnem vedenju.

"Marksistični režim ali varne ulice sončne južne Floride"

Običajno so tako imenovane snežne ptice (tj. Newyorčani, ki so odhajali na Florido v času zime) sprva najemale stanovanja, zdaj pa se kupci odločajo za neposredno selitev in si v Miamiju tudi uredijo stalno prebivališče.

Najbolj zaželen cilj za newyorške bogataše, ki želijo ubežati Mamdanijevim davkom, naj bi bil Miami na jugu Floride (na fotografiji). Omenjata se še Boca Raton, ki je prav tako na Floridi, in Nashville v Tennesseeju. Tako Florida kot Tennessee sta republikanski zvezni državi. Foto: Guliverimage

Naglico petičnih newyorških izseljencev je Goldentayerjeva pojasnila z dramatičnimi besedami: "Tam, kjer so, so nesrečni. Vedo, da ne morejo biti varni pod marksističnim režimom, lahko pa bi bili varni na ulicah sončne južne Floride."

Strah pred višjimi davki

Kot piše The Telegraph, je strah pred Mamdanijevim socializmom glavni razlog za eksodus. Mamdanijevi načrti, katerih cilj je znižanje življenjskih stroškov, med drugim vključujejo povečanje davkov za milijonarje za dve odstotni točki ter uvedbo zamrznitve najemnin za stanovanja z nadzorovano najemnino.

Nepremičninski posrednik Benaim je prepričan, da bi zamrznitev najemnin lahko vodila v višje cene tržnih najemnin, saj bi se stroški, ki bi jih povzročila zamrznitev nadzorovanih najemnin, lahko prenesli na preostali del najemniškega trga.

"Vsa pravila, za katera ti socialistični politiki mislijo, da delujejo, le povzročajo dvig cen in povzročajo trpljenje ljudi," je še dejal Benaim za The Telegraph.

Novi eksodus iz New Yorka?

John Boyd mlajši, ustanovitelj podjetja s sedežem na Floridi, ki je specializirano za prodajo poslovnih prostorov, meni, da je ta razvoj dogodkov eksistencialna grožnja New Yorku.

New York je z Wall Streetom svetovna finančna prestolnica. Lahko napovedani eksodus bogatašev in podjetij ogrozi ta položaj? Menda newyorški poslovneži že iščejo t. i. nove Wall Streete. Foto: Guliverimage

"New York je med pandemijo izgubil približno 500 tisoč ljudi in v tem obdobju izgubil milijarde dolarjev davčnih prihodkov. Pojavlja se strah, da bi zdaj lahko prišlo do eksodusa 2.0."

Strah poslovnežev in Judov pred Mamdanijem?

Boyd mlajši je za The Telegraph dejal, da mnogi poslovneži Mamdanijevo izvolitev vidijo kot kapljo čez rob in se bojijo, da New York ubira izjemno protiposlovno smer. Po njegovih besedah trenutno velika podjetja in samostojni podjetniki razmišljajo o selitvi na "nove Wall Streete", kamor spadajo Miami in Boca Raton na Floridi in Nashville v Tennesseeju.

Kot piše britanski medij, se judovsko prebivalstvo New Yorka, ki je zaskrbljeno zaradi Mamdanijevega stališča do Izraela in njegovih povezav z islamističnimi krogi, seli v davčno ugodnejše zvezne države, kot je Connecticut.

"Z milijonom dolarjev komaj preživljaš družino"

Greg Kraut, izvršni direktor podjetja KPG Funds, največjega razvijalca pisarniških prostorov v New Yorku, opaža paradigmatski premik v mestu.

"Če v New Yorku zaslužite milijon dolarjev na leto (870 tisoč evrov na leto, op. p.), lahko komaj preživljate družino. Zdaj bodo uvedli še več davkov, in če nimate boljše javne varnosti in imate občutek, da ljudem ni všeč vaša vera, zakaj bi potem ostali tam?" je dejal za The Telegraph.

Eden od prvih znanih Newyorčanov, ki je vzel slovo od najbolj znanega ameriškega mesta in odšel na Florido, je bil Donald Trump. Bolj kot davki je bil razlog za odhod nasprotovanje velike večine Newyorčanov, ki so demokratsko oziroma liberalno usmerjeni, Trumpovi politiki. Trump je imel že prej posestvo Mar-a-Lago na Floridi, od septembra 2019 pa ima tam tudi stalno prebivališče. Foto: Reuters

Dejstva o koncentraciji premoženja v New Yorku

Skupno premoženje: Newyorčani imajo po podatkih Bloomberga (stanje leta 2024) skupno neto premoženje v višini več kot tri bilijone dolarjev (2,6 bilijona evrov), kar je več kot katerokoli drugo večje mesto na svetu.

Število milijonarjev: New York je na prvem mestu na svetu s skoraj 350 tisoč dolarskih milijonarjev. To predstavlja 48-odstotno povečanje v zadnjem desetletju.

Gostota milijonarjev: Približno eden od 24 prebivalcev New Yorka ima neto premoženje, ki presega milijon dolarjev (v primerjavi z enim od 36 v letu 2013). (Milijonov dolarjev znaša 870 tisoč evrov.)

Izjemno bogati: V mestu živi 744 posameznikov z naložbenim premoženjem, ki presega sto milijonov dolarjev (87 milijonov evrov), in 60 dolarskih milijarderjev, piše The Telegraph. Po nekaterih podatkih je milijarderjev še več.