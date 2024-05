Mladi milijarder mariborskih korenin

Po lestvici najbogatejših ljudi na svetu, ki jo sestavlja ameriški poslovni medij Forbes, je najbogatejši Avstrijec 31-letni Mark Mateschitz. Temelj bogastva mladega Mateschitza, ki je tudi 31. najbogatejši človek na svetu, je premoženje, ki mu ga je leta 2022 zapustil njegov oče Dietrich Mateschitz. Ta je imel po očetovi strani korenine v Mariboru, sam pa se je razglašal za štajerskega svetovljana. Država na severni strani Karavank ima letos devet dolarskih milijarderjev, kar je dva manj kot leta 2023. To je v nasprotju s svetovnimi trendi, saj je Forbes letos naštel več milijarderjev kot leto poprej.

Po Forbesu je najbogatejši Zemljan Francoz Bernard Arnault (233 milijard dolarjev oziroma 216 milijard evrov). Na drugem mestu je Elon Musk (195 milijard dolarjev oziroma 180,8 milijarde evrov), tesno mu sledi Jeff Bezos (194 milijard dolarjev oziroma 179,9 milijarde evrov). Četrti je Mark Zuckerberg (177 milijard dolarjev oziroma 164,1 milijarde evrov).

Mark Mateschitz je najbogatejši med mlajšimi od 33. leta

Poleg Arnaulta so na vrhu lestvice milijarderjev iz Evrope med drugim še Španec Amancio Ortega (103 milijarde dolarjev oziroma 95,5 milijarde evrov, kar zadostuje za 13. mesto na svetu), Francozinja Francoise Bettencourt Meyers (99,5 milijarde dolarjev oziroma 92,3 milijarde evrov, kar zadostuje za 15. mesto), Italijan Giovanni Ferrero (43,8 milijarde dolarjev oziroma 40,6 milijarde evrov, kar zadostuje za 26. mesto) in Avstrijec Mark Mateschitz (39,6 milijarde dolarjev oziroma 36,7 milijarde evrov, kar zadostuje za 31. mesto na svetu).

Še lani je bil v Innsbrucku rojeni nepremičninski vlagatelj Rene Benko tretji najbogatejši Avstrijec, zaradi stečaja njegovega podjetja Signa pa se je poslovil iz kluba avstrijskih milijarderjev. Na fotografiji: Rene Benko in njegova žena Natalie. Foto: Guliverimage

Mark Mateschitz je po Forbesu tudi najbogatejši mladi milijarder na svetu (milijarderji, ki so mlajši od 33 let). Dejstvo pa je, da mladi Mateschitz ni t. i. samoustvarjeni milijarder (self-made, kot se temu reče v angleščini), ampak je svoje bogastvo leta 2022 podedoval od svojega takrat umrlega očeta Dietricha Mateschitza.

Sin Mark poveča podedovano očetovo bogastvo

Dietrich Mateschitz, ki je obogatel s pijačo Red Bull, se je rodil 20. maja 1944 na avstrijskem Štajerskem. Njegov oče je bil doma iz Maribora, mama pa je bila iz avstrijske Štajerske. Sam se je razglašal za štajerskega svetovljana.

Je pa sin Mark Mateschitz od lani podedovano bogastvo zelo povečal, in sicer za 4,9 milijarde dolarjev (4,5 milijarde evrov). Mark Mateschitz je tudi z naskokom najbogatejši avstrijski milijarder. Drugi najbogatejši Avstrijec, nepremičninsko-vlagateljsko-gradbeni poslovnež Georg Stumpf, ima pod palcem 12,6 milijarde dolarjev oziroma 11,7 milijarde evrov.

Preostali najbogatejši Avstrijci

Tretji najbogatejši Avstrijec je ustanovitelj igralniškega podjetja Novomatic Johann Graf. Ta ima 7,1 milijarde dolarjev (6,6 milijarde evrov). Četrti je Helmut Sohmen (6,4 milijarde evrov oziroma 5,9 milijarde evrov), ki se ukvarja z logistiko. Sledi mu izvršni direktor francoskega kozmetičnega podjetja L'Occitane Reinold Geiger (tri milijarde dolarjev oziroma 2,8 milijarde evrov).

Drugi najbogatejši Avstrijec Georg Stumpf in njegova nekdanja partnerica Patricia Schalko leta 2018 v Dunajski operi. Stumpf je star 51 let, na svetovni lestvici milijarderjev pa je letos na 156. mestu. Foto: Guliverimage

Šesti najbogatejši onkraj Karavank je Wolfgang Leitner (2,7 milijarde dolarjev oziroma 2,5 milijarde evrov). Leitner je bil dolgoletni šef tehnološko-industrijskega podjetja Andritz, od leta 2022 pa sedi v nadzornem odboru tega podjetja, ki ima sedež v Gradcu. Kot zanimivost: to podjetje je poimenovano po delu Gradca, ki se po nemško imenuje Andritz. Ta beseda je ponemčena oblika slovenskega krajevnega imena Jendrica.

Formula ena in avtomobilska industrija

Na sedmem mestu je Toto Wolff (Torger Christian Wolff uradno), ki ima tretjinski lastniški delež v Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Wolff je tudi izvršni direktor tega podjetja (to je moštvo Mercedes-Benza, ki nastopa v Formuli ena). Njegovo bogastvo je Forbes letos ocenil na 1,6 milijarde dolarjev (1,5 milijarde evrov).

Osmi najbogatejši Avstrijec je Ulrich Mommert. Ta je zelo obogatel, ko je leta 2018 svoje podjetje ZKW, ki se ukvarja z izdelavo svetilnih sistemov za avtomobile, prodal južnokorejskemu podjetju LG. Mommert ima 1,3 milijarde dolarjev oziroma 1,2 milijarde evrov.

Baterijsko bogastvo

Deveti in zadnji avstrijski bogataš, ki je tudi dolarski milijarder in se je uvrstil na Forbesovo lestvico, je delničar nemškega proizvajalca baterij Varta Michael Tojner (1,3 milijarde oziroma 1,2 milijarde evrov). Mummert in Tojner sta na svetovni lestvici milijarderjev skupaj na 2.287. mestu. Med avstrijskimi milijarderji ni nobene ženske.