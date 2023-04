30-letnik slovenskih korenin prvič na lestvici najbogatejših Zemljanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

30-letni Mark Mateschitz je sin Dietricha Mateschitza, ki je leta 1987 soustanovil avstrijsko podjetje za energijske pijače Red Bull. Oktobra lani je kot edinec po smrti očeta Dietricha podedoval 49-odstotni delež v podjetju. Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 31,8 milijarde evrov, s čimer na lestvici najbogatejših ljudi na svetu zaseda 37. mesto.

Prvi na lestvici je Bernard Arnault, izvršni direktor družbe LVMH Moët Hennessy, drugi je šef Tesle in Twitterja Elon Musk, na tretjem mestu pa je ustanovitelj veletrgovca Amazon Jeff Bezos.

Družina Markovega očeta prihaja tudi iz Slovenije

Markov oče Dietrich se je rodil leta 1944 v majhni vasici Sankt Marein im Mürztal na avstrijskem Štajerskem. Družina Dietrichove mame je prihajala z avstrijske Štajerske, družina njegovega očeta pa iz Maribora, zato ima tudi slovenske korenine. Da ima sorodnike v okolici Zadra, je pisal Deutsche Welle, sam pa je zase trdil, da je "svetovljanski Štajerec".

Dietrich Mateschitz je umrl oktobra lani v 79. letu starosti. Foto: Guliverimage

Podjetje Red Bull je leta 2005 kupilo ekipo Formule 1 Red Bull, pa tudi ameriško nogometno ekipo New York Red Bulls, kasneje pa še avstrijsko nogometno ekipo Red Bull Salzburg in RB Leipzig v Nemčiji.

Mark je od očeta med drugim podedoval tihomorski otok

Po očetu je Mark podedoval veliko bogastvo, med drugim številne luksuzne nepremičnine – od fidžijskega otoka do avstrijskih gradov, pa tudi posestvo v ekskluzivnem londonskem Knightsbridgeu. Že skoraj štiri leta je lastnik podjetja za pijače Thalheimer Heilwasser, ki vodo kupuje iz avstrijskih virov. Na univerzi za uporabne znanosti v Salzburgu je študiral poslovne vede, že v mladosti pa je spoznaval poslovne dejavnosti svojega očeta.

Foto: Profimedia

Mediji poročajo, da je Mark kljub privilegiranemu otroštvu ostal prizemljen in se je v letih pred očetovo smrtjo dobro spoznal z delom in poslom v podjetju, preden je podedoval imperij.

Povezujejo ga z dedinjo imperija Swarovski

Mark prav tako velja za enega najbolj zaželenih samcev. Pretekli mesec so poročali, da se dobiva z Victorio Swarovski, dedinjo več milijard dolarjev vrednega imperija kristalov Swarovski ter poslovno žensko, pevko in voditeljico, potem ko se ta je ločila od 46-letnega moža Wernerja Muerza. Za zdaj nihče od njiju ni potrdil ali zanikal govoric o romanci, skupaj pa so ju že opazili med občinstvom na slovitem smuku v Kitzbühelu.