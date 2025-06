Posebna poslastica za Jana Tratnika in njegove kolege #video

Slovenski kolesarki as Jan Tratnik in njegovi kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, ki so preživeli naporne tri tedne dirkanja na 108. Giru so danes v Rimu pred startom zadnje etape dobili priložnost sesti v dirkalnik formule ena. Avstrijski proizvajalec energetskih pijač je tudi lastnik uspešnega moštva iz najhitrejšega motošporta, na letošnjem Giru pa je pečat odtisnil tudi s posebnimi letečimi cilji, na katerih so se poleg točk in bonifikacijskih sekund delile tudi denarne nagrade.