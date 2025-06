Veselje v taboru moštva Visma | Lease a Bike:

🩷 Your winner of the 2025 #GirodItalia , Sir Simon Philip Yates 🫡 #GirodItalia pic.twitter.com/NsXxUluoUL

Dirka po Italiji, potek 21. etape:

Cilj: Nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike je Giro končala v izjemnem slogu, s prestižno etapno zmago Olaca Kooija. Skupne zmage se veseli Simon Yates.

🔻For the final time, it was an all out battle on the streets of Rome. And what a way to wrap up this race.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/wvx9QohkOB — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025

5,8 km do cilja: Glavnina je pogoltnila še Čeha, Alpecin - Deceuninck navija tempo za Kadena Grovesa.

8 km do cilja: V begu vztraja le še Černy.

10 km do cilja: Pred glavnino vztrajata le še Černy in Paleni, imata pa le devet sekund prednosti. Kolesarji vstopajo v zadnji krog.

15 km do cilja: Iz ubežne skupine sta odpadla še Hepburn in Marcellusi, Verre, Černy in Paleni ostajajo 11 sekund pred glavnino.

23 km do cilja: Red Bullov leteči sprint je dobil Avstralec Michael Hepburn (Jayco AlUla), v ubežni skupini, ki ima spet vsega 15 sekund prednosti pred glavnino je popustil Andrea Pietrobon.

Izidi Red Bullovega letečega cilja:

1. Hepburn 6 bonifikacijskih sekund

2. Černy 4

3. Marcellusi 2

31 km do cilja: Ubežniki imajo zdaj dobre pol minute prednosti pred glavnino.

47 km do cilja: Kolesarji so še petič danes prečkali ciljno črto, tokrat za točke na letečem cilju, 12 jih je pobral Čeh Josef Černy (Soudal Quick-Step). Ubežno šesterico glavnina drži na kratko, zaostaja le okoli 15 sekund, vodi pa jo Visma, ki danes stavi na svojega sprinterja Olava Kooija.

Izidi letečega cilja v Rimu:

1. Černy 12 točk

2. Paleni 8

3. Marcellusi 5

4. Verre 3

5. Pietrobon 1

60 km do cilja: Po vstopu v prvi krog se je dirka razživela, glavnini je pobegnila šesterica z Verrejem, Palenijem, Černyjem, Hepburnom, Pietrobonom in Marcellusijem, ki ima zdaj 20 sekund prednosti pred zasledovalci.

76 km do cilja: Kolesarji so prispeli v središče Rima, še drugič danes prečkali ciljno črto in bodo zdaj opravili osem krogov po ulicah večnega mesta.

107 km do cilja: Kolesarji so na obali Tirenskega morja v kraju Fontana dello Zodiaco opravili s prvim letečim ciljem dneva, dobil ga je Alessandro Tonelli (Polti – VisitMalta). Zdaj se vračajo proti Rimu.

🔥 We had the first move of the race! De Bondt, Tonelli and Marcellusi have taken a few meters before the first sprint! #GirodItalia pic.twitter.com/QWG8pteHeK — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025

Izidi letečega cilja, Fontana dello Zodiaco:

1. Tonelli 12 točk

2, De Bondt 8

3. Marcellusi 5

4. Plowright 3

5. Kruiijswijk 1

Kolesarji moštva Visma | Lease a Bike so nazdravili s svojim šampionom Simonom Yatesom:

Un'Astoria per la Visma 😍



Some very deserved drinks for the Yellow Bees, after a great #GirodItalia | @vismaleaseabike pic.twitter.com/MdrRmF9xWD — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025

133 km do cilja: Pred glavnino so se zapeljali danski kolesarji Kasper Asgreen, Mikkel Honore, Mads Pedersen in Jakob Fuglsang. Slednji se po tej sezoni poslavlja od profesionalnega kolesarstva, to je torej njegov zadnji Giro. Leta 2009 je Fuglsang zmagal na dirki Po Sloveniji.

🇩🇰 A Danish farewell to one of the veterans of the peloton 👋 #GirodItalia | @jakob_fuglsang pic.twitter.com/X84ujVU9fS — Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025

15:42 (143 km do cilja): Zadnja etapa letošnje rožnate pentlje se je z nekaj zamude začela tudi zares.

Papež Leon XIV. je od prirediteljev Dirke po Italiji prejel rožnato majico, najboljši kolesarji letošnje dirke, nosilci vseh majiic, pa so se na kratko srečali s poglavarjem katoliške cerkve.

Foto: Reuters

Karavana je pred uradnim startom etape zapeljala tudi skozi Vatikan v spomin na pokojnega papeža Frančiška. Kolesarje je tam pozdravil tudi novi papež Leon XIV.

Kolesarji moštva Visma | Lease a Bike so se na startu pojavili v posebnih dresih, na katerih prevladujeta črna in roza barva v čast njihovemu šampionu Simonu Yatesu, poklonili pa so se tudi ženi nekdanjega člana Roberta Gesinka. Daisy je namreč ponoči izgubila boj z zahrbtno boleznijo.

Start: Kolesarji so se ob 15.20 podali na malce daljšo zaprto vožnjo.