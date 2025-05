Na današnji 20. etapi Dirke po Italijo smo pričakovali spopad vodilnih kolesarjev, Mehičana Isaaca del Tora (UAE Team Emirates – XRG) in Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education – EasyPost), ki ju je v skupnem seštevku ločilo le 43. sekund. In smo ga tudi dočakali, a je njuno osredotočenost druga na drugega izkoristil tretjeuvrščeni Britanec Simon Yates (Visma | Lease a Bike) in na mitskem klancu Colle delle Finestre bolj ali manj dobil letošnji Giro. "Zmagal je najpametnejši kolesar," je v cilju v Sestrieru priznal razočarani Carapaz.

Simon Yates se je največjima tekmecema odpeljal nekako na polovici vzpona na Colle delle Finestre, nato pa se Carapaz in del Toro nista uspela vsaj toliko uskladiti, da bi poskušala Britanca ujeti in bi nato obračunali na zaključnem klancu napornega dne. Namesto tega sta se pričkala in do cilja izgubila več kot pet minut ter tako končno zmago prepustila Yatesu.

"Izgubil je Giro. Ne zna pravilno dirkati."

"Že mogoče, da sva z del Torom najmočnejša kolesarja na dirki, zagotovo pa nisva bila najbolj pametna," je v cilju za Eurosport priznal razočarani Carapaz. "Del Toro je izgubil največ, najbolj inteligenten kolesar pa je dobil Giro," je še dodal, o mladem mehiškem upu pa še navrgel: "Izgubil je Giro. Ne zna pravilno dirkati."

"Nočem jokati pred kamero"

Res je bilo čudno, da je del Toro danes pazil le na Carapaza, povsem pa je pozabil na Yatesa. Kot, da v UAE Emirates ne bi verjeli, da je Britanec sposoben zmagati. So ga zavedli vodje ekipe v spremljevalnem vozilu? "Visma je dobro odigrala na Yatesovo karto. Na koncu nismo mogli storiti ničesar. Sprva sem vozil obrambno proti Simonu in Richardu, ko je Simon ušel, sem želel pritisniti na Richarda, da bi mu sledil in branil drugo mesto v skupnem seštevku. Proti koncu se je vrnila tudi moja ekipa, ampak takrat je bilo že prepozno, ker nam nihče ni hotel pomagati," je po etapi pojasnjeval Isaac del Toro, ki je danes izgubil rožnato majico. "Razočaran sem, seveda, ampak nočem jokati pred kamero. Obenem pa sem na tem Giru dokazal, da spadam med najboljše, osvojil pa sem nenazadnje drugo mesto in tudi belo majico," je še dejal 21-letni Mehičan.

"Nočem jokati pred kamero." Foto: Reuters

Carapaz mu ni hotel pomagati loviti Yatesa, Mehičan in Ekvadorec sta si proti koncu etape izmenjala nekaj besed, njun pogovor ni izgledal prav prijateljski. "Rekel sem mu: Zdaj je pravi čas. Če želiš pomagati, prav. Ne bom delal sam. To je štirideset sekund, kar je skoraj nič. On pa je odgovoril: Ne zdaj, ker mi nisi pomagal niti takrat, ko je bilo dvajset sekund. In rekel sem: Prav ... Če sem že izgubil vodstvo, pa drugega mesta ne bom," je to nesodelovanje opisal del Toro.