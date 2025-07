Za Longo Borghini je bila to druga zaporedna zmaga na domači pentlji. Prav vse etape letošnjega Gira Donne je končala med najboljšo deseterico, in slavila tudi brez etapne zmage.

V generalni razvrstitvi je imela 18 sekund naskoka pred Reusser (Movistar), tretja pa je bila Avstralka Sarah Gigante (AG Insurance-Soudal), ki je zaostala 1:11 minute.

A double for 𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐎 𝐁𝐎𝐑𝐆𝐇𝐈𝐍𝐈! After her triumph in 2024, the 🇮🇹 champion does it again. She's the Queen of the Giro d’Italia Women 2025! 🩷



𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐎 𝐁𝐎𝐑𝐆𝐇𝐈𝐍𝐈 è la Regina del #GirodItaliaWomen 2025! 🩷



