Težave za Urško Žigart in ekipo

Nizozemka Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) je zmagovalka pete etape kolesarske dirke po Italiji. Ravninsko etapo od Mirana do Monseliceja (120 km) je pričakovano odločil sprint, a se je za zmago pomerilo precej manjše število kolesark od predvidenega. Edina Slovenka Urška Žigart je izgubila slabi dve minuti.

Etapo je 50 km pred ciljem zaznamoval napad ekipe UAE Team ADQ na čelu z Italijanko Eliso Longo Borghini. Ta je skušala nekatere tekmice za skupni seštevek ujeti nepripravljene in slabo postavljene.

Številne kolesarke so izgubile 1:42 minute proti vodilni skupini, med njimi pa sta bili med drugimi tudi do danes tretja v seštevku Avstralka Sarah Gigante in njena ekipna kolegica Slovenka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal).

Etapo je pričakovano v sprintu dobila Wiebes. Za 26-letnico je bila to 107. zmaga v karieri. Ciljno črto je prečkala pred rojakinjo Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) in Nemko Liane Lippert (Movistar). Žigart je peto etapo končala na 66. mestu.

V skupnem seštevku je v vodstvu ostala Švicarka Marlen Reusser (Movistar), ki ima 16 sekund naskoka pred Longo Borghini. Na tretje mesto se je po težavah tekmic prebila Nizozemka Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), ki pred zadnjimi tremi etapami zaostaja 1:53 minute.

Žigart je izgubila eno mesto in je zdaj 12., za vodilno pa zaostaja 3:50 minute. Gigante je po etapni zmagi v sredo danes izgubila dve mesti in je peta (+2:16).

V petek bo na sporedu razgibana šesta etapa od Bellaria-Igee Marine do Terre Roverescha (145 km).

Preberite še: