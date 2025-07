Med deseterico so v etapi od Castello Tesina do Pianezzeja (142 km) končale tri kolesarke ekipe AG Insurance-Soudal, ki jo zastopa trenutno najboljša Slovenka Urška Žigart. Osma je bila še Belgijka Lore De Schepper z zaostankom 1:01 minute.

Žigart je kot deseta ciljno črto prečkala 1:12 minute počasneje od 24-letne Gigante. Slednja je bila za sedmo zmago v karieri 25 sekunde hitrejša od obeh zasledovalk, domačinke Elise Longo Borghini (UAE Team ADQ) in Reusser.

Marlen Reusser, tudi zmagovalka nedavne domače pentlje, ima v seštevku 16 sekund naskoka pred Longo Borghini, na tretje mesto pa je napredovala Gigante, ki zaostaja 34 sekund.

Žigart je po štirih etapah na robu deseterice, in sicer na 11. mestu, za vodilno pa zaostaja 2:08 minute. Lani je 28-letnica na Giru zasedla 12. mesto za najboljšo uvrstitev na treh največjih dirkah za ženske (Tour, Vuelta).

Kolesarke v četrtek čaka ravninska peta etapa od Mirana do Monseliceja. Dirka se bo končala v nedeljo, kraljevska bo sobotna etapa na Monte Nerone, v šesti in osmi etapi pa bo trasa zelo razgibana in bo še omogočala časovne razlike.