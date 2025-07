Luke Rowe: Še pred štartom Toura sem bil stoodstotno za Pogačarja, zdaj pa …

Medtem ko 39-letni valižanski veteran Geraint Thomas te dni močno trpi na svojem zadnjem 14. Touru v karieri in je novinarjem že večkrat potožil, da bi moral kariero skleniti že lani, njegov nekdanji moštveni kolega pri Skyju in Ineosu Luke Rowe kot navijač iz udobja počivalnika uživa v norem dogajanju na dirki. Po vsaki etapi pa svoja razmišljanja deli v Geraintovem podkastu "Watts Occurring".

Po štirih etapah, predvsem dveh eksplozivnih razgibanih, nedeljski in včerajšnji, v katerih sta se zmag veselila stara znanca s klasik, Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) in Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG), je Valižana, ki si je v karieri pridobil status odličnega in nepopustljivega cestnega kapetana, kot član Skyja in Ineosa pa je na Tourih do skupnih zmag pomagal Chrisu Froomu v letih 2015.16 in 17, Eganu Bernalu leta 2018 in svojemu prijatelju, sosedu iz Cardiffa Thomasu leta 2019, navdušil predvsem Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki je bil obakrat tretji.

"To je velika stvar za Jonasa"

Upokojenec Luke Rowe uživa ob spremljanju mučenja nekdanjih kolegov: Uboge barabe. Foto: zajem zaslona "Če smo pred startom Toura za favorita vsi po vrsti razglašali Pogija, je zdaj drugače. Samo vprašajte se, kje je Pogačar občutno boljši od Jonasa? Prav pri teh kratkih in intenzivnih naporih. Na 800-metrskem klancu z 11-odstotnim naklonom si mislimo, da bo Pogi naredil razliko. In jo je, a le za kratek čas, za sekundo, na vrhu klanca sta bila spet skupaj. In to je velika stvar za Jonasa, Pogi se ga ni mogel otresti. Veliko samozavesti bi moral črpati iz tega, to je vendarle Pogijev teren," je bil nad predstavo Danca navdušen Rowe.

"Uboge barabe, videti je bilo grozno"

"Če pogledate zadnjih pet kilometrov, sploh zadnji kilometer, lahko vidite, da je Pogi delal grimase, kar je zanj zelo nekarakteristično," je o zaključku včerajšnje etape v Rouenu še povedal Rowe in se pošalil: "Najbrž je Pogi trpljenje kazal zato, ker ga noge niso pekle že od 12. leta. Bilo je noro, bila je huda bitka, uboge barabe, videti je bilo grozno," je še dodal. Pogačar sam je po etapi, v kateri je sicer slavil svojo jubilejno stoto profesionalno zmago, priznal, da je bilo prekleto naporno. Na vprašanje, kako težka je bila etapa, če ji podeli oceno od ena do deset, je odgovoril: "12!"

"Na klancih bo dvoboj mož na moža"

Jonas Vingegaard je navdušil Valižana. Foto: Reuters Včeraj sta se izkazali tudi ekipi obeh glavnih favoritov za skupno zmago. Nekaj časa je brutalen tempo diktiral Pogačarjev UAE, nato je vajeti prevzela Vingegaardova Visma. Pogačarju je naposled do zmage pomagal Joao Almeida, Vingegaarda je v zaključku vodil izjemni Victor Campenaerts. "Bilo je veliko govora o tem, katera ekipa je močnejša, UAE ali Visma, meni pa se zdi, da ni velike razlike. To pa pomeni, da bo prišlo na klancih naposled do dvoboja mož na moža. Zmagal bo močnejši. Nikakor ne vidim možnosti, da bi odločala moštvena taktika, preprosto bo to neposreden spopad dveh kolesarjev. V treh tednih bo 21 samostojnih dirk in na koncu se bo veselil boljši," razmišlja Rowe.

"Kdo lahko premaga Pogija? Samo Vingegaard. In kdo Jonasa? Samo Pogi."

"Če bi še pred startom Toura ves denar položil na zmago Pogačarja, je zdaj razmerje veliko bolj izenačeno. Jonas je bil osupljivo impresiven. Videti je, da je obvladal svojo nervozo, kar je bila v preteklosti njegova težava," je še hvalil danskega asa, zmagovalca Toura v letih 2022 in 2023. Britanec je prepričan, da sta Pogačar in Vingegaard edina resna kandidata za osvojitev rumene majice. " Odločala bosta kronometra in pa gorske etape. Resnici na ljubo sta na tem Touru v boju za zmago le dva kolesarja. Kdo lahko premaga Pogija? Samo Vingegaard. In kdo Jonasa? Samo Pogi. To lahko spremenijo samo kakšni padci in incidenti, za katere upam, da jih ne bo. Obeta se nam prava poslastica."

V nedeljo je Pogačarja v šprintu premagal Mathieu van der Poel. Foto: Reuters

Kaj pa Remco?

Pa Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)? "Po drugi strani pa je videti, da je Remco izgubil nekaj samozavesti. Na prav vsakem ovinku je zaostal za dve dolžini kolesa. Mislim, da ima nekaj strahu. V treh tednih pa bo ogromno ovinkov, ogromno teh pospeševanj, ki mu bodo jemala moč," je 35-letni Valižan že odpisal mladega belgijskega zvezdnika.

Preberite še: