Tadej Pogačar iz leta v leto, iz Toura v Tour dviguje letvico in piše kolesarsko zgodovino. V četrti etapi letošnjega Toura je dosegel jubilejno stoto zmago v karieri. Ker se je to zgodilo v mavrični majici svetovnega prvaka, je to vredno še toliko več, pravi Pogačar. Za 26-letnega Slovenca je to 18. etapna zmaga na Touru in 12. letos.

Podobna etapa kot nedeljska je tokrat poskrbela za drugačen razplet na vrhu. Tudi tokrat je Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) prvi začel sprint nekoliko navkreber, a mu je zmanjkalo moči. Tadej Pogačar ga je sto metrov pred ciljno črto prehitel in se razveselil stote zmage v karieri. Tretje mesto je pripadlo Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma | Lease a Bike).

Jutrišnji kronometer bo odpeljal v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih. Foto: Reuters

Dobro razpoloženi Pogačar se je v pogovoru za RTV Slovenija najprej zahvalil ekipi, da se je do potankosti držala zastavljenega načrta, še posebej Joaoju Almeidi, ki mu je pripravil izjemen 'lead-out'. "Naredil je točno tako, kot smo se dogovorili na avtobusu, res perfekten zaključek," je bil zadovoljen Pogačar. Ocenil je, da je Van der Poel svoj sprint začel nekoliko prezgodaj.



Dejal je še, da je zmaga na Touru nekaj fantastičnega, zmaga v majici svetovnega prvaka je nekaj drugega, da pa zmagaš stotič, in to na Touru, je še najbolj posebno. "Fenomenalno," je povzel Pogačar. "Jutri bo treba na vse ali nič, od starta do cilja. Dolžina kronometra je ravno pravšnja, da stestiramo noge. Proti Remcotu, Vingegaardu in Primožu bo zelo težko, tudi kakšni drugi tekmeci bodo dobri. Jutri se bo začel boj za skupno razvrstitev, bomo videli," je sklenil Pogačar, ki bo jutri vozil v pikčastem dresu najboljšega na gorskem cilju.

Roglič v cilju z 32 sekundami zaostanka

Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je na zadnjem kategoriziranem klancu izgubil stik z najboljšimi, ciljno črto pa je prečkal 32 sekund za Pogačarjem.

Foto: Reuters

V skupnem seštevku sta zdaj van der Poel in Pogačar izenačena, zaradi boljših uvrstitev v prejšnjih etapah pa je rumeno majico vodilnega zadržal Nizozemec. Osem sekund na tretjem mestu zaostaja Vingegaard. Roglič na 13. mestu zaostaja že 1:27 minute za rojakom.

Za Pogačarja je bila to stota zmaga v karieri, 18. etapna na Touru in 12. letos. Prvi favorit za skupno zmago je med aktivnimi kolesarji najuspešnejši po številu zmag. Na francoski pentlji je prvič zmagal tudi v majici svetovnega prvaka.

Foto: Reuters

Etapa za specialiste na klasikah

Na papirju je bila četrta etapa namenjena specialistom za enodnevne klasike. Tako se je tudi izkazalo. Že po dobrih 15 kilometrih se je v ospredju vzpostavila ubežna skupina štirih kolesarjev. Glavnina jim ni dopustila večje prednosti od dveh minut, s čimer se je odločitev v etapi prestavila v zadnjih dobrih 50 kilometrov s številnimi kratkimi, a strmimi klanci.

Ekipe favoritov za etapno zmago so v zadnjem delu narekovale močan ritem in skušale ostati v ospredju glavnine, ki se je z vsakim klancem redčila, nato pa je na čelo prišla Pogačarjeva ekipa. Do zadnje strme rampe Saint-Hilaire (800 metrov /9,4 odstotka) je Pogačar varčeval moči, nato pa v zadnjih nekaj sto metrov silovito pospešil in takoj razbil vse bolj razredčeno skupino najboljših.

Z njim je odpeljal le Vingegaard, ki pa je na vrhu že skorajda izgubil stik s Slovencem, a se ta ni odpeljal. Do cilja je po združenju iz ozadja prišla skupina sedmih kolesarjev, v sprintu pa je imel največ moči Pogačar in slavil jubilej.

Jutri bo na sporedu prva od dveh voženj na čas na letošnji francoski pentlji. Kolesarje čaka ravninskih 33 kilometrov v Caenu in okolici, pričakovati pa je večje razlike med najboljšimi v skupnem seštevku.

