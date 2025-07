Tekmovalna žirija na Touru kaznovala Luko Mezgeca. Kaj jo je zmotilo?

Tekmovalna žirija Mednarodne kolesarske zveze je imela po 3. etapi Dirke po Franciji, v kateri je prišlo do več padcev, zaradi posledic enega od njih pa se je s Toura predčasno poslovil nosilec zelene majice Jasper Philipsen, polne roke dela. Kazen je doletela tudi izkušenega Luko Mezgeca, ki že šestič nastopa na dirki vseh dirk.

Kot smo že poročali, je tekmovalna žirija Mednarodne kolesarske zveze zaradi nevarnega manevra na tretjem vmesnem cilju včerajšnje etape kaznovala francoskega kolesarja Bryana Coquarda, ki ga je po zapletu s še enim kolesarjem, zaneslo v Jasperja Philipsena, nosilca zelena majice, kar se je končalo s hudim padcem in odstopom Belgijca. 33-letnik je prejel rumeni karton, 13 točk odbitka od skupnega seštevka in moral plačati kazen v višini 500 švicarskih frankov (535 evrov). Če bo med tritedensko dirko prejel še en rumeni karton, bo izločen s Toura.

Enaka usoda bi lahko doletela tudi Dannyja van Poppela (Red Bull - BORA - hansgrohe), Edwarda Theunsa in DavidejaBallerinija (XDS Astana Team), ki so bili prav tako že kaznovani z rumenim kartonom.

Kazen pa je doletela tudi izkušenega slovenskega kolesarja Luko Mezgeca (Jayco AlUla), ki si je kazen prislužil zaradi "brezbrižnega odmetavanja odpadkov". Po domače, šlo je za to, da se je Mezgec odpadkov znebil zunaj za to predpisanih con. Tretji najstarejši kolesar na letošnjem Touru je bil kaznovan z globo 500 švicarskih frankov (535 evrov) in odvzemom 25 UCI točk.

Preberite še: