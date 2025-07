Srhljiv posnetek s Toura #video

Letošnji Tour de France je v znamenju številnih padcev in kaotičnih razmer. Kolesarji so se znašli na tleh tudi v tretji etapi. Zadnji padec v šprintu glavnine je ujel navijač ob progi, ki je dobro videl, kako neprijetna je tovrstna izkušnja za kolesarje.

Tretja etapa Tour de France je minila v znamenju naraščajočega kaosa. Sprva je bilo vse mirno, dokler se ni zgodil prvi padec Jasperja Philipsena ob šprintanju na letečem cilju. Trčil je v Bryana Coquarda, pri tem utrpel izpah ključnice in poškodbo reber ter bil prisiljen odstopiti s Toura.

Do prvega resnejšega padca znotraj zadnjih petih kilometrov je prišlo, ko sta se na tleh znašla Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Povsem v zaključku se je zgodil nov padec, ko so kolesarji že šprintali proti ciljni črti. Še posebej dramatičen trenutek se je zgodil slab kilometer do cilja. Navijač, ki je stal za ograjo, je zajel trenutek padca z lastnim mobilnim telefonom. Njegov posnetek, na katerem je vidno, kako kolesarji zdrsnejo, prikazuje, s kakšno hitrostjo dejansko pridrvijo povsem nezaščiteni kolesarji v ograje in na tla ter kakšne posledice lahko nosi takšno dirkanje.