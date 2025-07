Po padcih Jordija Meeusa in Laurenca Pithieja v tretji etapi Dirke po Franciji so iz ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe sporočili spodbudno novico: ni zlomov, oba naj bi lahko nadaljevala dirko. To je pomembna vest tudi za Primoža Rogliča, ki v boju za najvišja mesta potrebuje močno podporo ekipe.

Po dramatičnem zaključku tretje etape Dirke po Franciji, v kateri sta na tleh pristala tudi kolesarja ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe, so iz moštva Primoža Rogliča v ponedeljek pozno zvečer vendarle prišle spodbudne novice.

"Po prvih pregledih pri Jordiju Meeusu in Laurencu Pithieu ni bilo zaznanih zlomov ali hujših poškodb. Pričakujemo, da bosta lahko štartala v četrti etapi, a bomo ponoči in zjutraj še spremljali njuno počutje," so v sporočili iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe.

Do padca je prišlo v nervoznem zaključku etape do Dunkerqueja, kjer je več ekip lovilo dobro pozicijo pred sprintom. Kar nekaj kolesarjev se je tik pred ciljem znašlo na tleh, Jasper Philipsen pa je že pred letečim ciljem huje padel in predčasno končal s Tourom.

Za Rogliča, ki se v tem tednu skuša izogniti pastem severnofrancoskih ravnin, so to, da naj bi njegova moštvena kolega nadaljevala z dirko, odlične novice, čeprav je pri tovrstnih padcih venomer ključno počutje naslednje jutro, ko se telo umiri. Zato bo zanimivo spremljati, kakšne bodo nadaljnje informacije iz ekipe pred začetkom današnje etape.