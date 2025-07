Luka Mezgec in Primož Roglič preživela, Zasavec vseeno zaskrbljen

Tudi tretjo etapo 112. Dirke po Franciji so zaznamovali številni padci. Najbolj šokanten je najbrž odstop favorita za osvojitev zelene majice, Belgijca Jasperja Philipsena (Alpecin – Deceuninck), je pa tudi slovenski veteran Primož Roglič v skrbeh. Sam se je sicer izognil težavam, to pa ne velja za njegovega moštvena kolega pri Red Bull – BORI – hansgrohe, belgijskega sprinterja Jordija Meeusa, ki je padel tri kilometre pred ciljem.

Ležeren dan se je končal z masakrom. V zaključku današnje 178-kilometrske sprinterske etape je bilo hektično, številni kolesarji so pristali na tleh, za zdaj pa še ni jasno, koliko od teh jih bo sploh sposobnih nadaljevati dirko. Med temi zagotovo ne bo Jasperja Philipsena, ki je grdo padel že 60 kilometrov pred ciljem na letečem šprintu in odstopil.

"Cel dan je bil ležeren tempo, zadnjih 30, 35 kilometrov pa se je začel boj za pozicije, ki pa je bil bolj pasivno-agresivnen," je za TV Slovenija po etapi povedal Luka Mezgec, ki je bil danes zadnji pomočnik nizozemskemu sprinterju pri moštvu Jayco AlUla Dylanu Groenewegnu. "Šele v zadnjih 12 kilometrih, ko so se začela krožišča, se je začelo dirkati na polno," je še poročal 38-letni Kranjčan, ki je sam zasedel 45. mesto.

Roglič v skrbeh

"Tole danes je bilo kar … Predvsem zadnji del, ko je bil res močan čelni veter," pa je bil v pogovoru za nacionalno televizijo kar malce pretresen Primož Roglič. "Vsaka etapa šteje, upam, da je z našima fantoma kar se da dobro," je dodal in spomnil na prvi padec v zadnjih treh kilometrih hektične etape, ko je njemu sicer uspelo ostati na kolesu, sta jo pa skupila njegova moštvena kolega Laurence Pithie in predvsem Jordi Meeus.

Pri Red Bull – BORI – hansgrohe bodo morali tako kot še pri številnih drugih ekipah prešteti ranjence in do jutri ugotoviti, kdo lahko sploh nadaljuje dirko. "Ne razmišljam prav veliko o jutrišnji etapi, skrbi me za moja kolega, je pa zagotovo pred nami zahteven dan," je dejal Roglič.

Športni direktor nemško-avstrijskega moštva Rolf Aldag je pojasnil, da bo Meeusa pregledal ekipni zdravnik, če mu bo prižgal zeleno luč za nadaljevanje, pa bo kolesar sam ocenil, če je še sposoben dirkati. "Če so le praske in modrice, je mogoče nadaljevati, če pa je pretres možganov, pa absolutno ne. Pri možganih ne tvegamo, vse drugo je odvisno od tekmovalčeve presoje. Tudi kakšna globlja rana lahko povzroči šok in tudi v tem primeru bomo stanje ocenili zelo preudarno," je dejal Nemec.

