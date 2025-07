Še en dramatičen dan na Touru, številni grozljivi padci in zmaga Tima Merlierja

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 3. etape:

Cilj: Tim Merlier je zmagovalec dneva, tik pred ciljem je prišlo do še enega padca pri visoki hitrosti, v katerega je vil vpleten Cess Bol (Astana).

3 km do cilja: V glavnini je na zožanju ceste prišlo do padca. Nekaj kolesarjev je obležalo na cesti, tudi eden od Rogličevih kolegov pri Red Bull - BORI - hansgrohe, pa šprinterski as Jordi Meeus.

10 km do cilja: Šprinterski vlaki so se vzpostavili, hitrost glavnine je zdaj že močno poskočila in presegla 50 km/h, začenja se torej boj za etapno zmago. Favoriti za skupno zmago bodo danes na varnem že pet kilometrov pred ciljem, tam se začne varnostna cona, v kateri ne bodo šteli zaostankov, če pride do kakšnega padca.

15 km do cilja: V glavnini še ni zaznati kakšne posebne nervoze in boja za položaje, je pa hitrost nekoliko narasla. Današnja etapa sicer poteka izjemno počasi, ker ni bilo pobega, je bil tempo skozi cel dan nizek.

26 km do cilja: Wellens je spet v glavnini.

31 km do cilja: Edini gorski cilj dneva na Mont Casselu je dobil Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates), ki se je glavnini odpeljal malo po letečem cilju in ima zdaj 1:42 prednosti pred zasledovalci. Zdaj se je ustavil in čaka glavnino. Wellens je z novo točko v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki ujel Pogačarja (oba imata zdaj 3 točke) in bo jutri kolesaril v pikčasti majici.

60 km do cilja: Leteči cilj v Isberguesu je dobil Italijan Jonathan Milan (Lidl – Trek), grdo pa je padel nosilec zelene majice Jasper Philipsen, ki je poškodovan obsedel ob cesti in je v zdravniški oskrbi. Za Belgijca je Toura konec.

Izidi letečega cilja, Isbergues:

1. Milan 20 točk

2. Penhoët 17

3. Groves 15

4. Turgis 13

5. Page 11

6. Consonni 10

7. Girmay 9

8. Waerenskjold 8

9. Rex 7

10. Wellens 6

11. Vauquelin 5

12. Capiot 4

13. Garcia Pierna 3

14. Démare 2

15. Stuyven 1

69 km do cilja: Na čelo glavnine sta se prebila tudi Mezgečev Jayco AlUla in Mohoričev Bahrain - Victorious, hitrost je pred letečim ciljem narasla.

76 km do cilja: Še vedno združena glavnina se počasi približuje letečemu cilju v Isberguesu (60 km do cilja), kjer se bo odvila prva bitka sprinterskih asov. Zeleno majico vodilnega po točkah danes nosi Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), ki je v prvih dveh dneh dirke zbral 71 točk, Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche – Wanty) jih ima 54, Mathieu van der Poel pa 50.

107 km do cilja: Še vedno brez pobega. Strnjeno glavnino vodita moštvi Alpecin - Deceuninck in Soudal Quick-Step.

Foto: Reuters

157 km do cilja: Schachmannu in Rickaertu se je pridružilo še nekaj kolesarjev, nato je glavnina hitro izničila zaostanek. Nadaljuje se ležerno kolesarjenje strnjene glavnine.

159 km do cilja: Še vedno ni pravih napadov, niti ni opaziti kakšne želje po njih. Malo pred glavnino vozita Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) in spet Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck).

169 km do cilja: Mohorič in Rickaert sta počakala glavnino, ki še naprej vozi povsem ležerno. Dež je ponehal številni kolesarji slačijo palerine, nekateri še vztrajajo v toplejših oblačilih, saj je temperatura zraka le dobrih 15 stopinj Celzija.

174 km do cilja: Čeprav se običajno takoj po uradnem startu na čelu glavnine sprožijo številni napadi, je danes drugače. Prav počasi se je v vodstvo odpeljal Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck), pridružil se mu je še Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), a tudi ta kolesarja ne kažeta prevelike vneme za pobeg, vozita se 30 sekund pred glavnino in čakata, da se jima pridruži še kdo.

13:33 (175,2 km do cilja): Z manjšo zamudo je se je tretja etapa Toura začela tudi zares! Nekaj kolesarjev je imelo mehanske težave, zato je moral direktor dirke počakati, da se pridružijo glavnini.

Start: Ob 13.10 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.25 naj bi dosegli kilometer nič in tretja etapa 112. Toura se bo začela tudi zares. Tudi danes kolesarji etapo začenjajo v dežju.

Tadej Pogačar danes nosi znamenito pikčasto majico najboljšega hribolazca. V tem seštevku ima 3 točke, s po dvema mu sledijo moštveni kolega Tim Wellens, pa Francoz Benjamin Thomas (Cofidis) in Danes Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Danes je na voljo ena gorska točka na edinem kategoriziranem klanci dneva.

Današnja 178-kilometrska etapa ima le 800 višinskih metrov in je namenjena šprinterjem, tem pa lahko v zaključku ponagaja čelni veter.