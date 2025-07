Jonas Vingegaard se je šalil in nasmejal z izjavo

Jonas Vingegaard je po razburljivi drugi etapi Dirke po Franciji pokazal močne noge v zaključnem šprintu. V zahtevnem zaključku proti Boulogne-sur-Meru je osvojil tretje mesto in se po šprintu, v katerem sta bila hitrejša le Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar, odzval z nasmehom in šalo.

"Zdaj sem sodeloval že v dveh večjih šprintih, tako da mislim, da sem zdaj kar šprinter," je v smehu povedal Jonas Vingegaard po koncu etape za Wielerflits.

"Še nikoli nisem bil tako visoko v takšnem šprintu"

Danski zvezdnik ekipe Visma | Lease a Bike je pokazal tudi napadalnost v drugi etapi, ob zaključku pa celo sam napadel. Njegov skok so nemudoma pokrili Remco Evenepoel, Tadej Pogačar in drugi favoriti. Na koncu se je v zaključnem šprintu dobro znašel in prišel v dobro pozicijo, priznati pa moral premoč le Pogiju in Mathieuu van der Poelu. S tem, kako dobro je kolesaril v šprintu, je nekoliko presenetil. Hkrati pa je to pokazatelj, da je v dobri formi.

Jonas Vingegaard je v šprintu osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage

"Še nikoli nisem bil tretji v takšnem šprintu, zato je to kar dober rezultat. Končal sem za dvema najboljšima kolesarjema za tak teren, tako da sem lahko zadovoljen," je dejal. "Mathieu je bil očitno najmočnejši. Tadej ga je skušal presenetiti, a je bil Mathieu malenkost boljši. Za trenutek je kazalo, da bom izgubil stik, a na srečo sem končal v istem času."

Športni direktor Grischa Niermann vesel nad izjavo Jonasa

Vingegaardov nastop je pohvalil tudi športni direktor ekipe Grischa Niermann, ki je bil navdušen nad pogumnim pristopom svojega varovanca. "To je bil za Jonasa najboljši možni rezultat danes. Ves dan je bil zelo dober," je ocenil Nemec.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta po videnem osrednja tekmeca za skupno zmago. Foto: Reuters

Po njegovih besedah so imeli sprva načrt, da bi za etapno zmago šprintal Wout van Aert, a ta po bolezni še ni v pravi formi. "Upali smo, da bo Wout šprintal za zmago, a danes ni bil dovolj močan. Bil je bolan in ni mogel slediti. Zato je popustil."

Niermann je izpostavil tudi odlično ekipno delo v zaključku: "Celotna ekipa je bila zelo dobra, še posebej Jonas in Matteo Jorgenson sta v finalu odlično odigrala svojo vlogo. Matteo je celo še enkrat napadel."

Ob koncu je poudaril, da je letos stanje precej boljše kot lani: "Jonas je sam rekel, da lani ni bil pravi. Letos pa je imel dobro pripravljalno obdobje in zadovoljni smo s tem, kje smo trenutno."