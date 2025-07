Pogačar razkril čustva po izgubljenem šprintu in navdušil z jasnim pogledom naprej

Druga etapa Dirke po Franciji je postregla z razburljivim zaključkom in dvobojem velikanov. Mathieu van der Poel je v zahtevnem šprintu premagal Tadeja Pogačarja, Jonas Vingegaard jima je kot edini sledil. Po sprva deževnem in tehnično zelo zahtevnem dnevu je Nizozemec prevzel rumeno majico, Pogačar pa bo v naslednji etapi vozil v pikčasti majici kot najboljši na gorskih ciljih. "Mislim, da bom jutri drugič kolesaril v pikčasti majici. Sem pa zadovoljen z današnjim dnem. Morda bi moral prej začeti šprintati. Sem se pa ustrašil zadnji 400 metrov, ko sem bil za kolesom Mathieuja. Noge so dobre. Z dvignjeno glavo gremo naprej," je v cilju za slovensko nacionalno televizijo dejal Pogi.

Druga etapa je bila tako kot prva hektična. Sprva zaradi zamude, ki je bila posledica slabih vremenskih razmer - padal je dež - in posledično logističnih težav pri prevozu ekip na štart. V nadaljevanju smo videli taktične igre najboljših ekip in dramatičen zaključek.

V šprintu najboljših, ki je potekal v rahlem klancu navzgor, je imel največ moči Mathieu van der Poel, ki je bil hitrejši le od zmagovalca zadnjega Toura Tadeja Pogačarja.

Pogačar zadovoljen, šprintati bi moral začeti prej

"Zelo težko je bilo. Zaključek je bil težji, kot sem mislil," je po zmagi povedal Mathieu van der Poel. "Ob meni so bili velikani, zato sem vesel, da sem zmagal. Težak in nervozen dan je bil. Sanje za ekipo so to, kar nam je uspelo v prvih dveh dneh. Kar bo zdaj prišlo, je le še bonus."

Njegova ekipa Alpecin - Deceuninck ima namreč največ zadovoljstva v uvodnih dnevih, saj je prvi dan zmagal Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel je bil v cilju močnejši od Pogačarja, ki je pokazal močne noge. Foto: Reuters

Pogačar je z osvojenim drugim mestom pokazal vrhunsko formo in še enkrat več potrdil, da je povsem pripravljen na boj za skupno zmago. V skupnem seštevku zdaj zaostaja štiri sekunde za Van der Poelom, Jonas Vingegaard, ki je bil presenetljivo odličen tretji v šprintu, pa je tretji dve sekundi za Pogačarjem. Primož Roglič je tokrat končal kot 22., a v času zmagovalca, in ostaja v igri za visoko skupno uvrstitev, čeprav je v hektični vetrovni prvi etapi izgubil 39 sekund.

"Mislim, da je bil dan dober. Jasno, želel sem zmagati. Malce sem se ustrašil zadnjih 400 metrov. Bil sem za kolesom Mathieua. Prehitel je bil. Morda bi moral prej predvidevati. Je, kar je. Zadovoljen sem," je v prvem pogovoru za Eurosport dejal Pogi in nato še za slovensko nacionalno televizijo dodal: "Moral bi začeti prej šprintnati. Nekako sem se ustrašil šprintati proti Mathieuu, ker vemo, kako je hiter. Na koncu je bil hitrejši."

"Noge so dober, ekipa je super"

Z rumeno majico bo v ponedeljek kolesaril Nizozemec, Pogačar pa bo oblekel pikčasto majico za najboljšega hribolazca, saj je zbral največ točk v tej razvrstitvi. "Mislim, da bom jutri šele drugič nastopal v njej. Veselim se jutrišnje vožnje," je povedal za RTVSlo.

Foto: Reuters

"Zame je bil motivacijski vikend. Zelo dobro smo delali kot ekipa. Dobro smo se imeli. Močni smo. Samozavestni smo lahko pred naslednjimi etapami. Zagotovo lahko potegnemo vzporednice, da so noge dobre in je ekipa super. Z dvignjeno glavo gremo naprej," se je še ozrl na prva dva dneva na francoskih tleh.

V ponedeljek je na Touru na sporedu ravninska etapa, v kateri bodo na svoj račun spet prišli šprinterji.

Rezultati 2. etape Dirke po Franciji

Results powered by FirstCycling.com