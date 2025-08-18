Polona Hercog izpadla že v prvem krogu kvalifikacij za OP ZDA

Polona Hercog je nastope v kvalifikacijah za OP ZDA v New Yorku končala že v prvem krogu. S 5:7, 6:2 in 6:4 jo je premagala Francozinja Tessah Andrianjafitrimo. Nastop v prvem krogu čaka še Tamaro Zidanšek, Kajo Juvan in Veroniko Erjavec.

Polona Hercog je v newyorškem Queensu lovila osmi nastop na odprtem prvenstvu ZDA, prvega po letu 2021. Trenutno 927. igralka lestvice WTA je dvoboj s precej bolje postavljeno Francozinjo Tessah Andrianjafitrimo, 219. na lestvici WTA, sicer dobro začela in prvi niz dobila s 7:5. nadaljevanje ni bilo tako dobro, v drugem nizu je bila tekmica prepričljiva in zmagala s 6:2, v tretjem pa je Francozinja Slovenki odvzela servis za vodstvo s 3:2 in potem niz ter dvoboj po več kot dveh urah in pol pripeljala do zmage.