STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
21.40

Osveženo pred

30 minut

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 21.40

Kvalifikacije za OP ZDA

Polona Hercog izpadla že v prvem krogu kvalifikacij za OP ZDA

STA

Polona Hercog | Polona Hercog | Foto Guliverimage

Polona Hercog

Foto: Guliverimage

Polona Hercog je nastope v kvalifikacijah za OP ZDA v New Yorku končala že v prvem krogu. S 5:7, 6:2 in 6:4 jo je premagala Francozinja Tessah Andrianjafitrimo. Nastop v prvem krogu čaka še Tamaro Zidanšek, Kajo Juvan in Veroniko Erjavec.

Polona Hercog je v newyorškem Queensu lovila osmi nastop na odprtem prvenstvu ZDA, prvega po letu 2021. Trenutno 927. igralka lestvice WTA je dvoboj s precej bolje postavljeno Francozinjo Tessah Andrianjafitrimo, 219. na lestvici WTA, sicer dobro začela in prvi niz dobila s 7:5.  nadaljevanje ni bilo tako dobro, v drugem nizu je bila tekmica prepričljiva in zmagala s 6:2, v tretjem pa je Francozinja Slovenki odvzela servis za vodstvo s 3:2 in potem niz ter dvoboj po več kot dveh urah in pol pripeljala do zmage.

