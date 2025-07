Hvalevredna poteza Primoža Rogliča

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič je v zahtevni drugi etapi Dirke po Franciji prišel v cilj v času zmagovalca in imel povsem drugačen izraz na obrazu kot dan prej, ko je zaradi vetra kot še številni favoriti izgubil dragocenih 39 sekund. Na koncu nedeljskega dne je pokazal kapetansko mirnost in se prelevil v mentorja, potem ko je z mirnostjo pohvalil in tolažil 24-letnega Floriana Lipowitza, ki je v zaključku etape poskusil z drznim napadom. Mladi Nemec, ki v zadnjem obdobju navdušuje s predstavami, vse glasneje trka tudi na vrata kapetanske vloge. Nemški komentatorji se medtem že sprašujejo, ali je pri Red Bull - BORA - hansgrohe prišlo do zamenjave vloge? A je v ekipi vse jasno, kako imajo dogovorjeno.

Uvodna etapa se za ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe ni razpletla po njihovih željah. Tako Primož Roglič in Florian Lipowitz, ki sta glavna aduta nemško-avstrijskega moštva, sta v času, ko se je glavnina zaradi vetra razbila na dva dela, padla v drugo skupino in izgubila dragocenih 39 sekund.

Ekipa je kolesarila povsem drugače v nedeljo, ko je bila v ključnih trenutkih v ospredju. Slovenski šampion v zaključku sicer ni imel dovolj dinamita v svojih nogah, da bi ogrozil junake dneva, a je v cilj prikolesaril v času zmagovalca, kar je bil spodbuden podatek.

"Huh. Vse ste povedali, težko," je na vprašanje, kako je sam doživljal težak boj v zaključku drugega dne, ki ga je zastavil novinar slovenske nacionalne televizije David Črmelj, odgovoril.

Na zadnjem vzponu je izgubil nekaj mest, a prikolesaril v cilj v času zmagovalca. Ni želel tvegati in je raje poudaril ekipni duh: "Nisem imel velikega interesa, da bi šel še kaj hitreje. Pozitiva. V soboto smo malce več izgubili, tokrat smo bili tam. Fantje so oddelali kot se za gre. Lipo (Florian Lipowitz, op. a.) je močan."

"Chapeau (poklon, op. a.)," se je najprej Roglič v pogovoru za nemško televizijo obrnil proti Lipowitzu, ga potolažil in potrepljal po rami: "Vsa ekipa je bila dobra. Bodi pozitiven. Prvi dan smo izgubili, tokrat smo bili zraven." Kot pravi kapetan in mentor je skušal pomiriti Nemca, ker mu ni uspelo monetizirati skoka v zaključku druge etape. Da ga 24-letni nemški kolesar spoštuje, obožuje in na vsakem koraku srka znanje ter izkušnje od našega kolesarja, nam je Lipowitz v pogovoru za Sportal dejal že na letošnjem trening kampu na Majorki.

Lipowitz: "Skušal sem, imel sem veliko laktata v nogah"

Skok Lipowitza v zaključku druge etape so nemški komentatorji pospremili z evforijo. Pri 2,5 kilometra do cilja je napadel in si privozil nekaj metrov prednosti. Eurosportov komentator Robert Bengsch je navdušeno vzkliknil: "Kar počne Florian Lipowitz, je neverjetno." Karsten Migels je dodal: "S še vedno shranjeno dežno jakno v žepu dresa! In vsi se samo gledajo." ARD-jev Florian Naß pa je navdušeno zavpil: "Tako je močan, da favoriti preživljajo težke trenutke pri zasledovanju. Ali to pomeni že menjava kapetanske vloge pri Red Bull BORA hansrohe ali je to tudi taktični napad?"

Florian Lipowitz je poizkušal v drugi etapi. Foto: Guliverimage

Po etapi je Lipowitz za ARD povedal: "Želel sem poskusiti. Iskreno, na začetku Toura se nisem počutil najbolje. Mislim, da potrebujem še dva, tri dni, a vesel sem, da sem bil v skupini. Poskusil sem, a žal ni uspelo. Imel sem toliko laktata v nogah in vesel sem, da sem v cilju."

Že pred Tourom so se pojavila vprašanja o morebitnem razpletu vlog med Rogličem in Lipowitzem. Na vprašanje, ali bo po prvih desetih etapah boljši od njiju ciljal na skupno zmago, je Roglič odgovoril: "Ja, točno tako."

Tudi športni direktor Rolf Aldag je pred Tourom napovedal: "Vloga Floriana Lipowitza se bo naravno razvijala med dirko." Očitno ima mladi Nemec proste roke, kar je že izkoristil. "Ni samo plemeniti pomočnik, temveč kolesar, ki vozi ob strani Rogliču in ima odprte vse možnosti," pišejo v nemških medijih.

Veliko bomo videli že v sredinem kronometru, ko bodo morali vsi favoriti pokazati pravo moč.

Dofineja kot prelomnica

Lipowitz je nase opozoril s tretjim mestom na Kriteriju po Dofineji, kjer sta ga prehitela le Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. Za sabo je pustil celo Remca Evenepoela. Zdaj, po odmevnem napadu na Touru, navdušuje Nemčijo in postaja vse glasnejši izzivalec tudi znotraj svoje ekipe.