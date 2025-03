Nemec Florian Lipowitz se v svetu kolesarstva še vedno uči in razvija, pa čeprav šteje 24 let. Zanimiv je namreč vidik njegove kariere, potem ko je prišel v kolesarstvo iz biatlona – kolesarsko aktiven je pet let –, kar ga povezuje s slovenskim zvezdnikom Primožem Rogličem, ki je prišel iz smučarskih skokov.

Povrhu vsega sta še moštvena kolega pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Kot nekdanji biatlonec se je znašel v podobnem položaju kot Roglič, ki je prav tako začel svojo športno pot v zimskem športu. Po poškodbi kolena, zaradi katere ni mogel nadaljevati kariere v biatlonu, je prešel v kolesarstvo, kjer se je hitro izkazal kot talent: "Zdaj bi bil pravzaprav v najboljši formi za biatlon," je dejal Lipowitz za Sportal. "To je povsem drugačen šport, vendar na koncu potrebuješ tudi dobro vzdržljivost. Prehod iz enega športa v drugega ni bil preprost, vendar so mi veščine, ki sem je pridobil v biatlonu, kot so vzdržljivost, taktika in mentalna trdnost, v kolesarstvu prišle zelo prav."

Posebna vez z Gregorjem Gazvodo Njegov prvi stik s Slovencem je bil pri avstrijski ekipi Tirol Cycling team, kjer je kolesarje vodil slovenski strokovnjak Gregor Gazvoda. Od nove kolesarske sezone naprej sta se spet srečala pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, saj je Gazvoda glavni trener razvojne ekipe. Gregor Gazvoda skrbi za razvojno ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, zelo dobro pa pozna Floriana Lipowitza, s katerim sta sodelovala pri avstrijski ekipi Tirol. Foto: Jaka Lopatič "To je bila moja prva ekipa, ko sem začel s kolesarstvom, in bil je moj prvi športni direktor, zato sva še zdaj dobro povezana. Lepo ga je videti v naši sredini. Na začetku kariere me je naučil veliko stvari," je Lipowitz pohvalil delo slovenskega strokovnjaka.

Z velikimi očmi gleda Rogliča

Lani je Nemec pomagal slovenskemu šampionu pri pohodu do četrtega naslova najboljšega na španski Vuelti. Od slovenskega kolesarja se skuša vseskozi kaj novega naučiti: "Njegova miselnost, da trenira in se osredotoča na vse majhne stvari, je nekaj posebnega," pravi Lipowitz: "Upam, da se lahko že samo s tem, da sem z njim tam in gledam, kaj počne, veliko naučim."

Foto: Guliverimage

Nase je nazadnje spet opozoril na Dirki Pariz–Nica, ko je bil aktiven kolesar na trasi, na koncu pa je osvojil drugo mesto za Matteom Jorgensonom iz Visma | Lease a Bike in za seboj pustil nekatere že prekaljene kolesarske mačke, kot sta Joao Almeida (UAE Emirates) in Ben O'Connor (Jayco AlUla).

Njegov cilj za leto 2025 je, da postane bolj raznovrsten in še boljši kolesar, z osredotočenostjo na enotedenske etapne dirke. Tudi pri njegovem razmišljanju o morebitnem nastopu na Grand Tourih ne prehiteva dogodkov in izpostavlja, da potrebuje še nekaj let izkušenj, da bi se lahko morebiti enakovredno pomeril z najboljšimi.

"Na začetku sem vedno gledal Tour in podobno. In potem sem pomislil, da bi bilo super, če bi bil enkrat tam," pravi Lipowitz, ki bo letos nastopil tudi na tritedenski dirki. Najverjetneje bo to Vuelta, medtem ko bi se rad izkazal na Kriteriju po Dofineji, kjer se bo pomeril tudi s Tadejem Pogačarjem, Jonasom Vingegaardom – dirko Pariz–Nica je zaradi padca predčasno zapustil – in še enkrat z Matteom Jorgensonom.