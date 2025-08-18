Javnost že nekaj dni pretresa posnetek, ki prikazuje mladoletnika iz Slovenske Bistrice, ki z zračno puško strelja na belo štorkljo, zavarovano živalsko vrsto. Mediji poročajo, da ptica streljanja ni preživela. Dogodek preiskuje policija, za takšno dejanje pa je zagrožena zaporna kazen do treh let. Dogajanje so ostro obsodili tudi nevladniki.

"Bela štorklja je v Sloveniji strogo zavarovana vrsta," so na družbenem omrežju Facebook zapisali v društvu za dobrobit živali Anima, kjer so dogodek, o katerem je prvi poročal portal e-Maribor, tudi uradno prijavili organom pregona.

Spomnili so, da je po uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati te živali.

Poleg tega zakon o ohranjanju narave po njihovih navedbah določa, da je rastline ali živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati.

Pojasnili so še, da je po kazenskem zakoniku neupravičeno ubijanje ali poškodovanje zavarovane živali kaznivo dejanje, za katero je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

S posnetka, ki je zaokrožil po spletu, je razvidno, da je bila štorklja v času streljanja mirna in da ni kazala nobenih znakov agresije ali ogrožanja, so podčrtali.

"Takšno dejanje je izraz popolnega nespoštovanja do živali in zakonodaje, pa tudi nevaren precedens, ki v družbi ustvarja toleranco do nasilja nad zavarovanimi vrstami," so bili ostri. "Takšna dejanja je treba jasno obsoditi in zoper storilce izvesti vse zakonske ukrepe," so pozvali.

Dogodek so obsodili tudi v društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka.

Kot je danes poročala TV Slovenija, je streljanje z zračno puško na zaščiteno belo štorkljo v Slovenski Bistrici prvi primer obravnave tovrstnega kaznivega dejanja na območju Policijske uprave Maribor letos. Med letoma 2022 in 2024 takih kaznivih dejanj niso obravnavali.

Mladoletniku grozi do tri leta zapora

Preiskava dogodka še poteka, po vseh zbranih obvestilih pa bodo policisti mladoletnika kazensko ovadili. Grozi mu do tri leta zapora, so še navedli na nacionalni televiziji.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije po državi letno evidentira več kot sto primerov nezakonitega lova ptic, posebej problematično pa naj bi bilo prav streljanje z zračno puško.