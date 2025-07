Na letečem cilju sredi tretje etape Dirke po Franciji se je zgodila prava katastrofa za ekipo Alpecin – Deceuninck. Jasper Philipsen, ki je po zmagi v prvi etapi vozil v zeleni majici najboljšega po točkah, je po stiku s Francozom Bryanom Coquardom (Cofidis) izgubil ravnotežje, grdo padel in končal letošnjo dirko.

The green jersey goes DOWN in the battle for the intermediate sprint and it looks like a bad one 💥



That might be the end of Jasper Philipsen's Tour de France 💔 pic.twitter.com/oUbuDJzzh2