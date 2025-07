Po poročanju spletnega medija Escape Collective si dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel aktivno prizadeva za prestop k Red Bullu - BORA - hansgrohe. "Remco Evenepoel želi oditi iz Soudal Quick - Stepa, preden mu konec leta 2026 poteče pogodba," udarno poroča Escape Collective, ki ji je novico potrdilo več zanesljivih virov.

Eden od virov, seznanjen z Evenepoelovimi načrti, je nakazal, da bo 25-letni belgijski šampion ekipo Soudala, ki ji je zvest vso svojo profesionalno kariero, o nameri glede prestopa obvestil po koncu Dirke po Franciji konec julija, drugi pa namigujejo, da pogovori že potekajo.

Če informacije drži in pogovori potekajo, pa do prestopa zagotovo ne bo šlo brez težav. Glavna ovira je namreč Evenepoelova pogodba pri Soudalu, ki se izteče šele čez leto in pol. "Glede na to, da želi Evenepoel oditi, bo Soudal Quick - Step želel povrniti del vrednosti svojega kolesarja, namesto da bi ga pustil zastonj oditi. Več vpletenih virov verjame, da je dogovor, ki bo ustrezal vsem stranem, mogoč," poroča omenjeni medij.

Morebitni prestop enega bolj karizmatičnih in kontroverznih kolesarjev v karavani bi zagotovo premešal razmerja moči v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, ki na Touru računa na izkušenega Primoža Rogliča in 24-letnega Floriana Lipowitza, v prihodnosti pa bodo stavili tudi na 21-letnega Giulia Pellizzarija.

Preberite še: