M. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
19.30

Osveženo pred

8 minut

V torek peta pripravljalna tekma slovenske košarkarske reprezentance

Strah odveč: Luka Dončić bo proti VB v Stožicah igral

Luka Dončić Sekulić | Luka Dončić je nared za igro na torkovi tekmi v Stožicah. | Foto Filip Barbalić

Luka Dončić je nared za igro na torkovi tekmi v Stožicah.

Foto: Filip Barbalić

Dobra novica za slovensko košarkarsko reprezentanco in navijače, ki bi pred EuroBasketom doma radi še enkrat videli Luko Dončića: na torkovi pripravljalni tekmi z Veliko Britanijo v Stožicah bo igral (20.00). Vstopnice so še na voljo.

Luka Dončić
Štiri pripravljalne tekme Slovenije in štirje porazi. Pa še Luka Dončić je zaradi udarca v koleno predčasno končal zadnjo tekmo. Številni navijači so se ustrašili, da na torkovi pripravljalni tekmi v Stožicah z Veliko Britanijo ne bo igral. In najverjetneje so se tudi zato vstopnice nekaj slabše prodajale. A zdaj s Košarkarske zveze Slovenije sporočajo, da bo Ljubljančan igral. 

"Moj tim pripravljen na jutrišnjo tekmo proti Veliki Britaniji v Areni Stožice ob 20. uri. Na tekmi bo nastopil tudi kapetan Luka Dončić! Vstopnice še vedno na voljo," so prek družabnih omrežij sporočili s KZS. Dončić je nastopil na dveh pripravljalnih tekmah, proti Latviji je dal pred poškodbo 26 točk, na prvi tekmi z Nemčijo pa 19.

Sekulić: Napredek je viden iz dneva v dan

Aleksander Sekulić | Foto: Aleš Fevžer Aleksander Sekulić Foto: Aleš Fevžer Po prosti nedelji so slovenski reprezentanti že zavihali rokave. Ponedeljkov večerni trening v stožiški dvorani je minil v delovnem vzdušju. Treniralo je vseh 14 igralcev in prav vsi bodo v kadru za torkovo tekmo z Veliko Britanijo. Slednja je doslej odigrala tri pripravljalne dvoboje in vse tri izgubila. Premagali so jo Francija, Belgija ter Bosna in Hercegovina. Slovenci in Britanci so zadnjo medsebojno tekmo odigrali pred devetimi leti.

"Še vedno smo v procesu priprav in gremo s treninga v trening po začrtani poti. Resda na tekmah še nismo zabeležili zmage, a v ekipi ni nobene nervoze. Vemo, katere stvari moramo izboljšati, vemo, kaj hočemo, in napredek je viden iz dneva v dan," je v ponedeljek poudaril selektor Aleksander Sekulić. "Na tekmi bomo vztrajali na stvareh, ki so bile prioriteta že na zadnji tekmi. Sigurno bo želja po zmagi še večja, a nikakor ne smemo skreniti z začrtane poti."

Pred odhodom na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili v četrtek ob 20. uri.

