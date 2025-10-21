Okus, ki nas popelje v otroštvo: slovenski napitek, ki povezuje generacije

Vsak ima svoj trenutek, ki ga v hipu popelje nazaj v otroštvo. Morda se ta občutek prebudi ob vonju sveže pečenih piškotov, morda ob nabiranju sladkega kostanja ali pa ob znanem okusu, ki prikliče spomine na brezskrbne dni. Takrat, ko je bil svet preprost, jutra počasnejša in je bila skodelica toplega napitka dovolj, da je dan postal lepši.

Med temi spomini se pogosto skriva tudi skodelica kremastega kakava, ki je bila vedno pri roki – bodisi kot jutranji ritual ob zajtrku bodisi kot sladka nagrada pred spanjem. V času, ko dnevi minevajo vse hitreje, so prav ti drobni rituali tisti, ki povezujejo družino in ustvarjajo občutek bližine.

In kako lahko danes znova prebudimo tisti občutek otroške brezskrbnosti? Morda preprosto z eno skodelico BenQuick napitka – toplo, kremasto in polno okusa, kot smo jo pili nekoč.

Blagovna znamka BenQuick že 60 let razveseljuje s svojimi instant napitki. Naj bo to bogat okus kakava ali nežna aroma kave, vsaka skodelica skriva nekaj poznanega – toplino doma in vonj po preprostih radostih. Ker včasih ne iščemo nič novega, temveč le tisti znani občutek, ki nas spomni, kako lepo je bilo in kako lepo je še vedno, ko si vzamemo trenutek zase. BenQuick instant napitki – od bogato čokoladnega kakava do nežne bele kave s cikorijo, žitne kave in različnih vročih čokolad – so že desetletja del slovenskih gospodinjstev. Pod okriljem Mercator-Emba, slovenskega podjetja z dolgoletno tradicijo kakovosti, ostajajo sinonim za okusne in hitre napitke, ki jih imajo radi tako otroci kot odrasli.

Foto: Mercator-Emba, d.o.o.

Trenutki, ki povezujejo generacije

Vsaka družina ima svoje male trenutke, ki ustvarjajo toplino doma – jutranji zajtrk, popoldansko skupno igranje ali večerno branje ob skodelici toplega napitka. In prav v teh trenutkih BenQuick že desetletja ohranja svoje mesto na družinski mizi. Z le nekaj žlicami in toplim mlekom, ki vedno znova navduši s svojo kremasto teksturo in bogatim okusom.

Ena od največjih odlik BenQuick napitkov je njihova hitra in enostavna priprava, saj posebna struktura granul omogoča takojšnjo topnost. A kljub preprostosti priprave BenQuick nikoli ne sklepa kompromisov pri kakovosti. Napitki vsebujejo visok delež kakava in so ustvarjeni z mislijo na vse, ki si želijo popolno ravnovesje med okusom in preprostostjo.

Foto: Shutterstock

Ustvarjen za vsak okus

Pod blagovno znamko BenQuick se skriva prava paleta okusov – od klasičnega BenQuick kakava do različice s 30 odstotki manj sladkorja, pa vse do BenQuick Choco, žitne kave in bele kave s cikorijo. Vsak izdelek ima svojo zgodbo, a vsi delijo isto filozofijo: kakovost, pristnost in užitek v vsaki skodelici.

Tisti, ki prisegate na izrazit okus kakava, boste navdušeni nad BenQuick Selection s kar 36 odstotki kakava iz Gane, medtem ko vroča čokolada BenQuick s svojo bogato aromo poskrbi za prijeten trenutek razvajanja v hladnih dneh.

Foto: Mercator-Emba, d.o.o.

Vsak izdelek je zasnovan s skrbjo in znanjem strokovnjakov podjetja Mercator-Emba, ki že več kot pol stoletja ohranja tradicijo kakovostne slovenske proizvodnje in zaupanja.

Ideje za tople jesenske trenutke

Ko se dnevi krajšajo in se zrak napolni z vonjem po cimetu, je pravi čas, da si privoščimo skodelico toplega BenQuick napitka. Tu sta dve preprosti ideji, ki v hladnih jesenskih dneh ogrejeta telo in dušo – ena za najmlajše, druga za odrasle.

Za otroke: BenQuick kakav s cimetom in penicami

Foto: Shutterstock

V skodelico nalijte vroče mleko in vmešajte 2 veliki žlički BenQuick kakava. Dodajte ščepec cimeta za praznično aromo in nekaj mini penic, ki se počasi raztopijo v toplem napitku. Otroci ga obožujejo, še posebej, če ga postrežete s piškoti.

Namig: Ob skodelici toplega kakava lahko ustvarite še več zabavnih trenutkov. Na spletni strani blagovne znamke najdete razvedrilne in poučne vsebine za otroke – pobarvanke, labirinte, povezovanje številk, pesmice in celo nalepke ali kazalo za knjige. Popolna kombinacija za prijetno, ustvarjalno popoldne doma! : Ob skodelici toplega kakava lahko ustvarite še več zabavnih trenutkov. Nanajdete razvedrilne in poučne vsebine za otroke – pobarvanke, labirinte, povezovanje številk, pesmice in celo nalepke ali kazalo za knjige. Popolna kombinacija za prijetno, ustvarjalno popoldne doma!

Za odrasle: BenQuick napitek z vaniljo in toplim mlekom

Foto: Shutterstock

Zmešajte 1 zvrhano žlico BenQuick bele kave s cikorijo z vročim mlekom. Dodajte žličko vaniljevega sirupa, po želji pa tudi malo mlečne pene. Rezultat je nežno sladek napitek z bogato aromo, ki vas ogreje in sprosti – popoln spremljevalec za večer pod odejo ali ob dobri knjigi.

Okus doma, ki ostaja

BenQuick ni le napitek, je del spomina, del vsakdana in del tiste topline, ki jo prinesejo skupni trenutki. Ob vsaki skodelici nas opomni, da si je vredno vzeti čas zase in za druge. Ker prava sreča ni v naglici, temveč v tistih drobnih trenutkih, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil ob znanem okusu.