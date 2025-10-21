Poslanci Evropskega parlamenta so podprli spremembe pravil o vozniškem dovoljenju. Po novem bo tako vozniško dovoljenje veljavno 15 let, dosedanje fizično vozniško dovoljenje pa bo nadomestilo digitalno. Spremembe se uvajajo tudi za voznike začetnike in vožnjo v tujini, kjer se ne bo mogoče več izogniti prepovedi vožnje.

Vsako leto na cestah Evropske unije življenje izgubi skoraj 20 tisoč oseb. Z namenom izboljšanja varnosti v cestnem prometu in zmanjšanja števila trčenj je evropski parlament danes podprl posodobitev pravil o vozniškem dovoljenju EU.

Pomemben korak naprej

"Danes je bil narejen pomemben korak naprej pri izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Z uvedbo jasnejših in učinkovitejših meril za odvzem vozniškega dovoljenja v primerih hudih kršitev ne ščitimo le odgovornih voznikov, ampak celotno skupnost. Močnejši in učinkovitejši sistem nadzora in izvrševanja bo pomagal preprečevati nesreče in reševati življenja," je povedal poročevalec Evropskega parlamenta za prepoved vožnje Matteo Ricci.

Spodaj preberite, kakšne spremembe čakajo voznike.



Veljavnost vozniškega dovoljenja in zdravniški pregledi



Po novih pravilih bodo vozniška dovoljenja za motorna kolesa in osebne avtomobile veljala 15 let. Države članice lahko njihovo veljavnost omejijo na deset let, če se vozniško dovoljenje uporablja tudi kot nacionalna osebna izkaznica. Vozniška dovoljenja za tovornjake in avtobuse bodo veljavna pet let. Države članice lahko skrajšajo obdobje veljavnosti za voznike, stare 65 let ali več. Ti imetniki dovoljenja bodo tako morali pogosteje opravljati zdravniške preglede ali osvežitvene tečaje.



Preden se vozniku prvič izda vozniško dovoljenje ali ko zaprosi za podaljšanje, mora opraviti zdravniški pregled. Pri pregledu se med drugim preverita vid in stanje srčno-žilnega sistema. Države članice EU se lahko odločijo, da bodo namesto zdravniškega pregleda vozniki osebnih avtomobilov ali motornih koles izpolnili obrazec o samooceni ali uporabili kateri drug nacionalni sistem ocenjevanja zmožnosti za vožnjo.



Nove zahteve glede usposabljanja



Vozniški izpit za pridobitev vozniškega dovoljenja bo po novih pravilih moral zajemati znanje o tveganjih, povezanih z mrtvimi koti, sistemih za pomoč voznikom, varnem odpiranju vrat in tveganju nepozornosti zaradi uporabe mobilnih telefonov.



Vozniki začetniki in vožnja kandidatov za voznika s spremljevalcem



V pravilih EU bo prvič določena vsaj dveletna poskusna doba za neizkušene voznike. Zanje bodo veljali strožja pravila in sankcije v primeru vožnje pod vplivom alkohola ter neuporabe varnostnih pasov ali sistemov za zadrževanje otrok v vozilih.

Poleg tega bodo lahko vozniško dovoljenje (za kategorijo B) pridobili že 17-letniki, a bodo do 18. leta smeli voziti le v spremstvu izkušenega voznika.



Ker primanjkuje poklicnih voznikov, bodo lahko v skladu z novimi pravili vozniško dovoljenje za vožnjo tovornjaka (za kategorijo C) pridobili že 18-letniki, za vožnjo avtobusa (za kategorijo D) pa 21-letniki, če bodo imeli spričevalo o strokovni usposobljenosti. V nasprotnem primeru bodo morali biti vozniki za vožnjo teh vozil stari 21 oziroma 24 let.



Mobilna vozniška dovoljenja



V skladu z novimi pravili naj bi glavna oblika vozniških dovoljenj v Evropski uniji sčasoma postalo digitalno vozniško dovoljenje, dostopno na mobilnem telefonu. Vozniki bodo imeli sicer pravico, da zaprosijo za vozniško dovoljenje v fizični obliki.



Prepoved vožnje v tujini



Država članica, ki je izdala vozniško dovoljenje, bo obveščena o odvzemu, začasnem odvzemu ali omejitvi pravice do vožnje v tujini. S tem bo zagotovljeno čezmejno izvrševanje kazni.

Države imajo štiri leta časa do začetka izvajanja novih pravil

Nova pravila bodo začela veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu EU. Države članice bodo imele tri leta časa, da te nove določbe prenesejo v nacionalno pravo, nato pa še eno leto, da se pripravijo na njihovo izvajanje.

Nova pravila so del svežnja o varnosti v cestnem prometu, ki ga je Komisija predstavila marca 2023. Z njim namerava izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu in se čim bolj približati cilju "vizija nič" – da do leta 2050 ne bi bilo več smrtnih žrtev v cestnem prometu EU.