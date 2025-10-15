Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Za posledicami prometne nesreče umrl 16-letni voznik mopeda

Minuli petek okoli 22.30 se je na Podpeški cesti na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda.

Foto: Shutterstock

Minuli petek okoli 22.30 se je na Podpeški cesti na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda.

Foto: Shutterstock

Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila minuli petek, je v torek v ljubljanskem kliničnem centru umrl 16-letni voznik mopeda, so sporočili ljubljanski policisti.

Minuli petek okoli 22.30 se je na Podpeški cesti na Brezovici pri Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda. Po do zdaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila, ki je pred njim zavijalo levo, voznica pa je čakala zaradi prometa iz nasprotne smeri.

Pri tem se je voznik mopeda huje, potnik na mopedu pa lažje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v UKC Ljubljana. V torek so bili policisti obveščeni, da je 16-letni voznik mopeda umrl za posledicami poškodb, ki jih je dobil pri trčenju.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

