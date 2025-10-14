Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

14. 10. 2025
6.38

Najmanj 14 mrtvih po zrušitvi rudnika v Venezueli

Doslej so trupla najmanj 14 rudarjev našli v treh ločenih jaških.

Doslej so trupla najmanj 14 rudarjev našli v treh ločenih jaških. 

Foto: x/@freddyzur

V občini El Callao na jugu Venezuele se je po močnem deževju zrušil rudnik zlata, v nesreči je umrlo najmanj 14 ljudi, poroča Reuters.

Na terenu je več reševalnih ekip, ki si prizadevajo najti preostale pogrešane. "Prva faza del je izčrpavanje vseh jaškov, da se zmanjša gladina vode, nato pa ocena reševalnih prizadevanj," so uradniki za nujne primere zapisali v objavi na družbenih omrežjih.

Doslej so trupla najmanj 14 rudarjev našli v treh ločenih jaških. 

El Callao je mesto, kjer je življenje odvisno od rudarjenja zlata. Večina od 30 tisoč prebivalcev se neposredno ali posredno ukvarja z rudarjenjem.

Venezuela je polna različnih rudnin, predvsem bakra, diamantov in drugih plemenitih kovin, rudarji pa so v slabo regulirani industriji izpostavljeni nevarnim delovnim pogojem. 

