V občini El Callao na jugu Venezuele se je po močnem deževju zrušil rudnik zlata, v nesreči je umrlo najmanj 14 ljudi, poroča Reuters.

Na terenu je več reševalnih ekip, ki si prizadevajo najti preostale pogrešane. "Prva faza del je izčrpavanje vseh jaškov, da se zmanjša gladina vode, nato pa ocena reševalnih prizadevanj," so uradniki za nujne primere zapisali v objavi na družbenih omrežjih.

Tragedia en la minería de El Callao, Bolívar

La noche de ayer, fuertes lluvias inundaron la Mina Cuatro Esquina, dejando 12 trabajadores fallecidos atrapados en los túneles.



Bomberos se encuentran en el lugar y se espera información oficial de las autoridades. La minería en… pic.twitter.com/LNw5Y1XpRJ — freddyzur (@freddyzur) October 13, 2025

Doslej so trupla najmanj 14 rudarjev našli v treh ločenih jaških.

El Callao je mesto, kjer je življenje odvisno od rudarjenja zlata. Večina od 30 tisoč prebivalcev se neposredno ali posredno ukvarja z rudarjenjem.

Nueva tragedia minera en El Callao, estado Bolívar; varios mineros murieron al inundarse una mina en el sector Caratal. Rescatistas se encuentran trabajando en el lugar ya que se presume hay más víctimas atrapadas. pic.twitter.com/tqJlBPHZ3Z — Carlos Jesús Gómez (@GCarlosJesus) October 13, 2025

Venezuela je polna različnih rudnin, predvsem bakra, diamantov in drugih plemenitih kovin, rudarji pa so v slabo regulirani industriji izpostavljeni nevarnim delovnim pogojem.