Grozljivo: iz rudnika privlekli 15 trupel

Iz zapuščenega rudnika zlata v Južni Afriki so v zadnjih dveh dneh rešili več deset ljudi, ki so tam nezakonito rudarili, na površje pa so privlekli tudi 15 trupel. Reševalna akcija se nadaljuje, saj bi bilo lahko pod zemljo po ocenah policije še več sto rudarjev. Ti se v rudniku nahajajo že več mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci so v ponedeljek pričeli reševati rudarje v nezakonitem rudniku zlata blizu Stilfonteina, ki se nahaja okoli 140 kilometrov jugozahodno od Johannesburga. Na površje jim je doslej uspelo potegniti 34 rudarjev, poroča britanski BBC. Iz rudnika so privlekli tudi 15 trupel.

Preživeli so bolni in dehidrirani. "Vidi se, da umirajo." Foto: Guliverimage

"So zelo bolni, dehidrirani. Vidi se, da umirajo," je danes glede rešenih rudarjev za AFP povedal predstavnik lokalne skupnosti. Dodal je, da so številne odpeljali v bolnišnico, dva pa naj bi pridržala policija.

Oblasti so sicer že avgusta lani sprožile obsežno akcijo za pregon rudarjev iz zapuščenega rudnika. Številni aktivisti so opozarjali, da so skušali rudarje zvabiti na površje z omejevanjem zalog hrane in vode, ki jim jih je zagotavljala okoliška skupnost. Novembra je nato sodišče odredilo odpravo vseh tovrstnih omejitev.

1.500 rudarjev je prostovoljno zapustilo rudnik

Približno 1.500 rudarjev je doslej prostovoljno zapustilo rudnik, mnogi pa so zaradi strahu pred aretacijo še vedno pod zemljo. Po navedbah policije bi se v rudniku lahko nahajalo več sto rudarjev, številni med njimi so verjetno že mrtvi. Po nekaterih ocenah naj bi jih umrlo več kot sto. Skupno je sicer policija od avgusta zabeležila 24 smrtnih žrtev.