Nesreča v rudniku na Poljskem zahtevala dve smrtni žrtvi

V premogovniku na jugu Poljske se je zgodaj davi zgodila nesreča, v kateri sta umrla dva rudarja, eden pa je poškodovan. En rudar je po zrušenju dela rudnika ostal zasut pod zemljo in ga reševalci še iščejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Del premogovnika Myslowice-Wesoli blizu Katovic se je zrušil zgodaj davi na globini 870 metrov. Na delovišču je bilo tedaj 15 rudarjev. Enajst so jih rešili, štirje pa so bili sprva pogrešani.

Reševalne ekipe so najprej rešile poškodovanega rudarja, ki so ga prepeljali v bolnišnico. Kmalu zatem so reševalci našli še dva mrtva rudarja.

Četrtega rudarja še iščejo

Četrtega rudarja, ki je zasut, še iščejo, z njim pa še niso vzpostavili stika. Domnevno ni daleč od mesta, kjer so reševalne ekipe našle preostale tri pogrešane rudarje, je povedal tiskovni predstavnik upravljavca rudnika. V reševalni akciji sodeluje šest ekip, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

V poljskih premogovnikih blizu Katovic so se letos zgodile že tri nesreče s smrtnim izidom, še poroča agencija PAP.