Rodrigo De Paul k Messiju, dva novinca pri Domžalah

Argentinski vezist Rodrigo de Paul je zapustil Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka in se pridružil Inter Miamiju, je sporočil Atletico. "Rodrigo de Paul se poslavlja od Atletica Madrida in bo svojo poklicno kariero nadaljeval pri Interju iz Miamija," je klub sporočil v izjavi na spletni strani. V NK Domžale pa so predstavili dva novinca. Klub sta okrepila Patrik Klančir in Fallou Faye.

Rodrigo De Paul se bo v ZDA pridružil svojemu rojaku in prijatelju Lionelu Messiju, s katerim je osvojil dva naslova na pokalu Amerike in svetovno prvenstvo leta 2022. Enaintridesetletnik je v štirih sezonah pod vodstvom argentinskega trenerja Diega Simeoneja v madridski ekipi odigral skoraj 200 tekem, a špansko prestolnico zapušča brez osvojene lovorike. De Paul je leta 2012 začel igrati v članski zasedbi argentinskega kluba Racing Club, v italijanski serie A pa je igral za Valencio in Udinese.

Dve okrepitvi pri Domžalah

Domžale, ki jih ta konec tedna čaka spopad z ranjenim Mariborom, ki je v prvem krogu 1. SNL priznal premoč Celju, med tednom pa izgubil tudi v kvalifikacijah za konferenčno ligo proti madžarskemu Paksu, so se okrepile na položaju levega bočnega branilca.

K "rumeni družini" se iz vrst kranjskega Triglava seli 21-letni Patrik Klančir. Produkt nogometne šole zagrebškega Dinama, ki je v svoji karieri pred prihodom v Kranj zastopal še HNK Gorica, NK Croatia Zmijavci in NK Kustošija je nove delodajalce prepričal s predstavami na kvalifikacijskih tekmah za popolnitev prvoligaške druščine v novi sezoni, kjer so Domžale po velikem preobratu na drugi tekmi v Kranju obstale med elito.

"Patrika smo imeli prejšnjo sezono priložnost spoznati iz prve roke v dvoboju za popolnitev prve slovenske nogometne lige, ko je nosil dres Triglava iz Kranja. Takrat je pokazal, da je igralec s karakterjem, energijo in znanjem. Je levičar, spreten z obema nogama, in vsestranski igralec, ki ekipi dodaja širino ter zanesljivost v igri. S trdim delom in predanostjo si je prislužil priložnost za dokazovanje na najvišji ravni slovenskega nogometa. Prepričani smo, da so Domžale pravo okolje za njegov nadaljnji razvoj," so ob tem zapisali na klubski spletni strani.

Klubu se je pridružil tudi Fallou Faye. 19-letni vezist iz Senegala v Domžale prihaja iz akademije Dinama Zagreb. "Fallou je moderen in fizično močan vezist, ki se dobro znajde na več položajih v sredini igrišča. Z višino, energijo in tehničnim znanjem predstavlja profil mladega igralca z velikim potencialom za napredek. Po tem, ko je opravil razvojno pot v eni najbolj uveljavljenih akademij v regiji, se je odločil, da naslednji korak v karieri naredi prav v Domžalah. Naš klub predstavlja okolje, ki mladim ponuja priložnost za dokazovanje, strokovno podporo in prostor za nadaljnji napredek," so o mladeniču zapisali pri domžalskem klubu, Faye pa je ob prihodu dejal sledeče: "Vem, da je NK Domžale znan po delu z mladimi igralci. Želim se učiti, napredovati in pomagati ekipi."

Preberite še: