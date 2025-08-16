Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes odigrala četrto pripravljalno tekmo pred letošnjim evropskim prvenstvom. Za zdaj so izbranci Aleksandra Sekulića še brez zmage. Dvakrat so izgubili proti Nemčiji, v petek pa so ostali praznih rok še proti Litvi. V Rigi so bili brez pomoči kapetana Luke Dončića nebogljeni proti Litovcem, ki so vodili že za 35 točk, na koncu pa zmagali s 94:72. Danes čaka Slovenijo ob 17. uri še srečanje z gostitelji Latvijci, na veselje razprodanega občinstva v Rigi pa bo tokrat na parket stopil tudi Dončić. Ko je spremljal nemoč soigralcev proti Litvi, so kamere večkrat ujele njegov izraz nezadovoljstva.

Danes se obeta košarkarski praznik v Rigi, v ospredju pa bo dvoboj nekdanjih soigralcev pri Dallasu, pozneje pa tudi tekmecev v velikem finalu lige NBA, Kristapsom Porzingisom in Luko Dončićem. Prvi zdaj zastopa barve Atlante, drugemu pa je pripadla vloga superzvezdnika LA Lakers. Prvič sta si stala nasproti v državnih dresih že leta 2017, ko je Slovenija v enem najbolj spektakularnih četrtfinalnih dvobojev odpravila močno Latvijo s 103:97. Takrat je Porzingis dosegel 34, Dončić pa 27 točk. Kako bo tokrat?

Luka Dončić in Kristaps Porzingis se bosta pomerila osem let po znamenitem četrtfinalnem obračunu v Istanbulu. Foto: Vid Ponikvar

Tako Latvija kot tudi Slovenija pogrešata nekaj najboljših igralcev. Pogrešata tudi zmage. Latvijci so v pripravljalnem obdobju izgubili v Trstu proti Italiji, nato pa še v četrtek v Rigi, ko jih je Litva premagala po podaljšku. Slovenija je na drugi strani izkusila grenkobo treh porazov. Dvakrat je izgubila proti svetovnim prvakom Nemcem, v petek pa še proti Litvi. Tako bo zmagovalec današnjega spopada v Rigi dočakal prvo zmago v pripravljalnem obdobju za EuroBasket, na katerem bo Latvija računala na prednost domačega parketa.

Latvija zaradi zdravstvenih težav proti Sloveniji ne bo nastopila v najmočnejši zasedbi. Artūrs Žagars (Fenerbahče) in Rodions Kurucs (Baskonia Vitoria) se vračata po poškodbah, Mārtiņš Laksa (Gliwice) pa je zaradi njih izpadel s seznama kandidatov za nastop na EuroBasketu.

Če bo Slovenija uspešna v skupinskem delu na Poljskem, bo izločilni del EuroBasketa nadaljevala prav v Latviji, kjer je danes vse pripravljeno za košarkarski spektakel. Xiaomi Arena v Rigi je razprodana, pričakuje se okrog 14 tisoč ljubiteljev košarke, ki bodo lahko spremljali tudi košarkarske vragolije Dončića. Ta bo oblekel dres reprezentance drugič, odkar je v ligi NBA zamenjal delodajalca in se preselil v Los Angeles. V petek je nemoč soigralcev proti Litvi spremljal v civilni opravi na klopi, kamere pa so večkrat ujele njegov izraz nezadovoljstva ob spremljanju srečanja, na katerem je Slovenija proti razigranim tekmecem zaostajala tudi za 35 točk.

Odziv Luke Dončića, ko je spremljal dvoboj na klopi, Slovenija pa je visoko zaostajala proti Litvi:

Luka Dončić watching his Slovenian teammates play vs Lithuania while resting this game.



(Slovenia is losing by 35 points at the moment of posting this) pic.twitter.com/oLR9qEKqb1 — Luka Updates (@LukaUpdates) August 15, 2025

Slovenija je petkovo srečanje začela v postavi Aleksej Nikolić, Leon Stergar, Gregor Hrovat, Luka Ščuka in Alen Omić, vlogo kapetana pa je ob odsotnosti Dončića opravljal Edo Murić, sicer gost Sobotnega intervjuja na Sportalu. "Pozitivno je to, da smo kljub visoki razliki ostali enotni in se trudili omiliti poraz. Do prvenstva moramo popraviti napake v obrambi in biti odločnejši v napadu," je po porazu proti Litvi poudaril selektor Sekulić. V petek je največ točk za Slovenijo dosegel Gregor Hrovat (18).

Slovenija bo naslednji teden odigrala še dve pripravljalni tekmi, v torek ob 20. uri se bo v Stožicah pomerila z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jo v Beogradu v razprodani Areni čaka obračun s Srbijo. To bo izjemna košarkarska poslastica, saj se bosta spoprijela velika prijatelja, ena najboljših igralcev na svetu, Nikola Jokić in Luka Dončić.