Največji ruski napad doslej: goreči Kijev, mrtev otrok, vladna stavba v ognju #video

Rusija je ponoči sprožila obsežen napad s stotinami dronov in raket na ukrajinska mesta, v Kijevu pa so bile zadete številne stanovanjske stavbe. V napadih na prestolnico so bili ubiti najmanj trije ljudje, vključno z enoletnim otrokom, in ranjenih 17 ljudi, poroča The Kyiv Independent. Zadeta je bila tudi vladna stavba.

Pomembnejši dogodki dneva:



8.15 Obsežen ruski napad na Kijev

Rusija je ponoči sprožila obsežen napad s stotinami dronov in raket na ukrajinska mesta, v Kijevu pa so bile zadete številne stanovanjske stavbe.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je potrdil tragično novico in dodal, da je bilo hospitaliziranih najmanj pet ljudi, vključno z nosečnico.

Russian attack on Kyiv killed two (a baby among them) and injured 18 more this night.



Russian cruise missiles have attacked Kyiv in the early hours of the morning, as well.



Several other regions of Ukraine have been under Russian missile and drone attack, as well. pic.twitter.com/jKWtFTVasp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 7, 2025

Prva opozorila pred zračnimi napadi so bila izdana okoli 23.30 po lokalnem času, novinarji pa so poročali o močnih eksplozijah okoli 3.30 zjutraj. Po besedah ​​župana so ostanki ruskih dronov zadeli tri stanovanjske stavbe v okrožju Svjatošinski in eno v okrožju Darnicki, kar je povzročilo požare.

V okrožju Darnicki se je delno zrušilo tretje nadstropje štirinadstropne stavbe, medtem ko je bila v devetnadstropne stavbe v okrožju Svjatošinski zabeležena škoda od četrtega do osmega nadstropja. Poročali so tudi o več gorečih avtomobilih in požaru v skladiščih ter požaru v vladni stavbi v okrožju Pečerski. Novi valovi eksplozij so odmevali po mestu okoli 6:05 in 7:45, prebivalci pa so poročali o močnem vonju po zažganem.

Foto: Reuters

Poleg Kijeva so bila tarča napadov tudi druga ukrajinska mesta. V Krivem Rogu je bilo prizadetih ducat stanovanjskih stavb, izobraževalna ustanova in lokalna podjetja, najmanj tri osebe pa so bile hospitalizirane. V Odesi so ruski brezpilotni letalniki ciljali na civilno infrastrukturo in stanovanjske stavbe, kar je povzročilo več požarov.

V Zaporižju so sile zadele delavnico v industrijski coni, a na srečo ni bilo žrtev. V Poltavski regiji, v mestu Kremenčuk, sta bila prizadeta zasebno podjetje in družinska hiša. O eksplozijah so poročali tudi v Harkovu in Dnjepru, zračni napadi pa so potekali v vseh ukrajinskih regijah.

Rusija je izvedla tudi zračne napade v zahodni Ukrajini, blizu meje s Poljsko, zaradi česar so bila aktivirana poljska in zavezniška letala za zavarovanje poljskega zračnega prostora, je sporočilo operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil.

"Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, medtem ko so zemeljski sistemi zračne obrambe in radarski izvidniški sistemi v najvišji pripravljenosti," je poveljstvo sporočilo v izjavi na omrežju X.

Ker Rusija še naprej napada civilne cilje, so mirovni pogovori v zadnjih tednih zastali. Ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat zavrnil srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na nevtralnem ozemlju in vztrajal, da srečanje poteka v Moskvi.

Zelenski je predlog zavrnil in ruskega voditelja povabil, naj namesto tega pride v Ukrajino. "Lahko pride v Kijev," je Zelenski dejal v intervjuju za ABC News. "Ne morem iti v Moskvo, ko je moja država vsak dan pod raketami, pod napadom. Ne morem iti v prestolnico tega terorista."

Poskusi mediacije so doslej propadli. Ameriški predsednik Donald Trump je 25. avgusta dejal, da je srečanje malo verjetno, češ da se Putin ne želi srečati z Zelenskim, ker ga "ne mara". Nemški kancler Friedrich Merz je bil še bolj odkrit in je 28. avgusta dejal, da srečanja "očitno" ne bo.