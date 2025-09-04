K zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino po koncu vojne se je zavezalo 26 držav, je danes po srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. V luči pogovorov voditeljev s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom je dodal, da bodo ZDA "nedvomno sodelovale", končen dogovor naj bi dosegli v prihodnjih dneh.

Mirovne sile se ne bodo vojskovale z Rusijo, miri Macron

"Imamo 26 držav, ki so se uradno zavezale, da bodo sodelovale v mirovnih silah z napotitvijo vojakov v Ukrajino ali s prisotnostjo na tleh, na morju ali v zraku, da bi zagotavljale mir na ukrajinskem ozemlju takoj po sklenjenem premirju z Rusijo," je na novinarski konferenci po pogovorih dejal Macron.

Povedal je tudi, da nekatere države dokončnega stališča glede sodelovanja v mirovnih silah še niso sprejele, poročajo francoski mediji.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes po srečanju, ki ga je gostil v Parizu, povedal, da se je 26 držav uradno zavezalo k sodelovanju "z napotitvijo vojakov v Ukrajino ali s prisotnostjo na tleh, na morju ali v zraku". Foto: Reuters

Te sile sicer po njegovih besedah ne bodo namenjene vodenju vojne proti Rusiji, temveč zgolj zagotavljanju miru v Ukrajini. Pojasnil je še, da prisotnost vojakov članic t. i. koalicije voljnih ob frontnih črtah ni predvidena.

Podpora Donalda Trumpa

"V prihodnjih dneh bomo prišli do zaključka tudi glede ameriške podpore glede varnostnih jamstev," je francoski predsednik še napovedal v luči pogovorov prek videokonference s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki so jih voditelji opravili takoj po srečanju.

Dodal je, da ni bilo "nobenega dvoma" glede pripravljenosti ZDA na sodelovanje. Evropske države bi lahko v sodelovanju z ZDA uvedle tudi dodatne sankcije proti Rusiji, če bodo oblasti v Moskvi še naprej zavračale mirovna pogajanja, kar je po Macronovih besedah podprl tudi Trump.

Nemčija poudarja pomembnost krepitve ukrajinskih sil

Nemški kancler Friedrich Merz je po današnjem srečanju t. i. koalicije voljnih v Parizu dejal, da Nemčija za zdaj ne načrtuje napotitve vojakov v Ukrajino, temveč je poudaril osredotočenost na financiranje, oboroževanje in usposabljanje ukrajinskih sil. Podobno je v izjavi po srečanju poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Nemški kancler Friedrich Merz je velik podpornik pomoči Ukrajini. Foto: Reuters

Nemčija se bo glede vojaškega sodelovanja pri zagotavljanju miru v Ukrajini "odločila ob primernem času, ko bodo pojasnjeni okvirni pogoji", je danes po srečanju t. i. koalicije voljnih, ki se ga je udeležil tudi Merz, pojasnil tiskovni predstavnik nemške vlade Stefan Kornelius.

Dodal je, da to vključuje tudi "naravo in obseg udeležbe ZDA ter izid pogajalskega procesa", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudaril je še, da je nemški parlament tisti, ki ima končno besedo glede napotitve oboroženih sil.

Von der Leyen je medtem v izjavi po srečanju v Parizu, ki se ga je udeležila v živo, prav tako poudarila pomen krepitve ukrajinske vojske. "Prva in najmočnejša varnostna jamstva so močne, dobro opremljene in moderne ukrajinske oborožene sile brez omejitev," je zapisala. Foto: Reuters

Zelenski: Končno resen korak naprej

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na skupni novinarski konferenci dejal, da "je bil danes prvič po dolgem času sprejet resen in konkreten korak".

Zavzel se je tudi za srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, vendar nikakor ne v Moskvi, kot je nedavno predlagal ruski voditelj.

Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron v Parizu Foto: Reuters

"Podprli smo predloge za srečanje v vseh oblikah, dvostranskih, tristranskih, vendar vidimo, da Rusija dela vse, da bi zavlačevala. (...) Za zdaj ne vidimo nobene volje z njihove strani, da bi končali to vojno," je povedal Zelenski.