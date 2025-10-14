Podjetja, ki jim je mar: to so zmagovalci natečaja SME EnterPRIZE 2025

V zavarovalnici Generali je trajnostnost eden od temeljev njihove poslovne strategije, vključujejo jo na vsa področja delovanja, k uvajanju trajnostnih praks pa spodbujajo tudi druga podjetja. Na nagradnem natečaju SME EnterPRIZE so že tretje leto zapored nagradili mala in srednje velika podjetja, ki pri nas izstopajo z najboljšimi trajnostnimi poslovnimi praksami in modeli.

Najboljši na natečaju SME EnterPRIZE 2025 Foto: Generali zavarovalnica

Skupina Generali s strateško pobudo SME EnterPRIZE od leta 2021 nagrajuje in dviga prepoznavnost najboljših trajnostnih praks, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja. Pobuda hkrati poteka v več evropskih državah; podjetij, ki trajnostnost razumejo kot priložnost za rast, inovacije in odgovorno poslovanje, pa je vsako leto več.

V slovenskem SME EnterPRIZE natečaju 2025 se je s praksami trajnostnega poslovanja letos predstavilo 74 podjetij. Za pozitiven vpliv na okolje je strokovna žirija nagradila modno oblikovalko Niko Ravnik in podjetje Paradajz z blagovno znamko Lušt, za pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost pa sta nagradi prejeli podjetji 5 Start za aktivnosti v sklopu Pohorje Village Resort in Terme Snovik.

Odličnost in trajnostno poslovanje – TUKAJ IN ZDAJ

Že ob prvi izvedbi natečaja v Sloveniji je bil odziv podjetij spodbuden, število prijav pa vsako leto raste – letos je tako sodelovalo kar 74 podjetij. S svojimi trajnostnimi poslovnimi praksami in modeli so se za nagrado potegovali v dveh razpisanih kategorijah, in sicer: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost.

Zavarovalnica Generali je na slovesni podelitvi razglasila po dve najboljši podjetji v obeh kategorijah. Zmagovalca letošnjega natečaja sta postala podjetje 5 Start, d. o. o., s svojim prispevkom za pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost ter samostojna podjetnica, modna oblikovalka Nika Ravnik za svoj pozitiven vpliv na okolje. Na slovesni podelitvi so jima izročili finančno nagrado v višini deset tisoč evrov.

Nika Ravnik s. p. Nika Ravnik je prepričala s celostnim in premišljenim pristopom k oblikovanju oblačil, ki sistematično odgovarja na izzive hitre mode. Tako rekoč vse, kar je hitra moda pokvarila, se Nika trudi popraviti. Oblačila oblikuje z maksimalnim izkoristkom materiala, brez tekstilnih odpadkov, pri čemer uporablja izključno trajnostno pridelane, reciklirane in arhivske tkanine. Kolekcije so nesezonske, oblikovane po principu univerzalnih velikosti, kar dodatno prispeva k zmanjševanju potrošnje. Poleg oblikovanja pa Nika aktivno gradi skupnost skozi delavnice oblikovanja brez odpadkov in različne projekte, s čimer trajnostne vrednote prenaša tudi v širši družbeni prostor.

5 Start, d. o. o. Podjetje 5 Start, d. o. o., s projektom Wild Green Magic Hub spodbuja trajnostne vrednote in globlji stik z naravo. V njihovih učilnicah na prostem potekajo regenerativne delavnice in dogodki, ki temeljijo na spoštovanju naravnega okolja. Program Zeleni junaki, v katerem je letos sodelovalo čez 600 otrok, je namenjen vzgajanju skrbi za okolje pri mladih. Prepričali so s prepletom močne skupnostne oziroma družbene note ter z jasno izraženo okoljsko odgovornostjo.

Drugo mesto so v kategoriji pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost osvojile Terme Snovik – Kamnik, d. o. o, za prakse s pozitivnim vplivom na okolje pa je bilo nagrajeno podjetje Paradajz, d. o. o. Zavarovalnica Generali jima je podelila poslovna zavarovanja v vrednosti 2.500 evrov.

Foto: Generali zavarovalnica

Terme Snovik – Kamnik, d. o. o. Terme Snovik izstopajo s prepletom zdravega življenja in skupnosti ter skrbi za okolje. Poleg osnovne ponudbe termalnih storitev in Kneipp centra za pet stebrov zdravega življenja podjetje aktivno sodeluje v lokalnih razvojnih pobudah, kot je Lokalna Akcijska Skupina Srce Slovenije. Njihovi programi – od Sožitja z naravo in tehničnih dni za osnovnošolce do delavnic, kot sta bosonoga pot in gozdna raziskovalnica – dokazujejo, da trajnostno delovanje lahko postane sestavni del turistične ponudbe in hkrati prispeva k širšemu družbenemu razvoju.

Paradajz, d. o. o. Pridelava hrane je temeljna dejavnost naše družbe, a žal tudi eden ključnih dejavnikov uničevanja našega naravnega okolja. Paradajz s svojo blagovno znamko Lušt postavlja zgled, da je mogoče pridelovati kakovostno hrano na okolju prijazen način. Poleg poudarka na kratkih dobavnih verigah podjetje izvaja trajnostne ukrepe, kot so uporaba geotermalne energije, zalivalni sistem z deževnico, predelava odpadnih stebel paradižnika ter vključevanje nekomercialnih plodov v druge prehranske izdelke. Gre za celosten pristop, ki združuje okoljsko odgovornost, lokalno povezanost in inovativnost.

Mednarodna žirija Skupine Generali pa bo v prihodnjih mesecih izbrala tudi junaka trajnosti 2025 – podjetje, ki se bo širši evropski poslovni javnosti predstavilo na zaključni prireditvi SME EnterPRIZE spomladi 2026 v Bruslju.

Naj zgled sodelujočih k poti do trajnostne preobrazbe opogumi še več podjetij

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, d. d., je ob razglasitvi letošnjih najboljših trajnostnih poslovni praks izpostavila: "Natečaj SME EnterPRIZE je v zadnjih treh letih postal stičišče navdihujočih podjetniških zgodb, ki vizijo trajnosti spreminjajo v konkretna dejanja. V Generaliju smo ponosni, da smo skupaj s sodelujočimi podjetji zgradili skupnost, ki vsako leto raste in se krepi. Čestitke vsem nagrajencem in hvala tudi vsem drugim, ki so se nam pridružili na poti odgovornega poslovanja."

Čestitkam najboljšim se je pridružil tudi Ram Dušić Hren, predsednik letošnje žirije, ki ocenjuje: "Slovenija premore veliko trajnostnih in družbenokoristnih pobud, ki pa pogosto nimajo izpostavljenosti, ki si jo zaslužijo. V veselje mi je bilo videti, da se je na natečaj SME EnterPRIZE letos prijavilo največ malih in srednje velikih podjetij do zdaj in da lahko tudi ta natečaj postane platforma za večjo prepoznavnost.«"

Foto: Generali zavarovalnica

Žirijo so ob predsedniku Ramu Dušiću Hrenu, ustanovitelju podjetja Bright3r, sestavljali še članice oz. člani Špela Kržišnik Mesarić, vodja PR in marketinga v podjetju CER, red. prof. dr. Vesna Žabkar s Katedre za trženje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance, ter trije predstavniki zavarovalnice Generali, d. d., in sicer Vanja Hrovat, predsednica uprave, Mitja Feri, član uprave, in Borut Završan, direktor prodaje.

Slovesna podelitev nagrad je bila tudi odlična priložnost za povezovanje in deljenje dobrih praks ter sklepanje novih poslovnih partnerstev. Udeleženci so lahko v programu prisluhnili predavanju fotografa Arneja Hodaliča, ki je skozi svoja dela in utrinke s popotovanj po svetu osvetlil trajnost kot univerzalno vrednoto, ki presega meje in kulture. O pomenu zavarovalništva v trajnostnih prizadevanjih je spregovoril Dejan Srše, ambasador trajnosti v Generali zavarovalnici, svoj pogled na natečaj ter uvajanje okolju in družbi prijaznih praks v poslovanje pa je podala tudi Nataša Teraž Krois iz podjetja Lumar: "S predstavitvijo na natečaju daješ trajnostnim praksam dodatno verodostojnost. Dokazuješ, da dejansko stojiš za svojimi besedami in jih tudi uresničuješ v praksi. Izkušnja v SME EnterPRIZE je bila za nas nadvse pozitivna in veseli smo, da lahko sodelujemo pri ozaveščanju in širjenju trajnostnih pobud," je dejala predstavnica podjetja, ki je bilo tudi zmagovalec prve izvedbe natečaja v Sloveniji.

Foto: Generali zavarovalnica

Trajnostno poslovanje – pomembna priložnost za rast podjetij

Kot poudarja Generali, trajnostno poslovanje ustvarja trdne temelje za dolgoročni uspeh in omogoča hitrejšo prilagoditev novim gospodarskim in okoljskim razmeram. Takšno poslovanje predstavlja pomembno priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij, ki so zaradi svoje številčnosti pomemben steber evropskega gospodarstva in zato eden ključnih dejavnikov trajnostnega prehoda. S pobudo SME EnterPRIZE Generali pomaga podjetjem in jih podpira pri njihovi trajnostni preobrazbi.

Več o natečaju na www.generali.si/sme-enterprize.

Naročnik oglasnega sporočila je GENERALI ZAVAROVALNICA, D. D.