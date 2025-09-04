Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
4. 9. 2025,
18.43

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vladimir Putin Herman Gref Ukrajina Rusija

Četrtek, 4. 9. 2025, 18.43

28 minut

Je to tiha nevarnost, ki se je Putin ne zaveda?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Putin | So začele mednarodne gospodarske sankcije ter uspešni napadi ukrajinske vojske na rafinerije nafte in druge ruske vojaške objekte načenjati rusko gospodarstvo? | Foto Guliverimage

So začele mednarodne gospodarske sankcije ter uspešni napadi ukrajinske vojske na rafinerije nafte in druge ruske vojaške objekte načenjati rusko gospodarstvo?

Foto: Guliverimage

Rusko gospodarstvo stagnira sredi vojne v Ukrajini, pravi izvršni direktor ruske Sberbank Herman Gref. Ta tudi trdi, da bi morala ruska centralna banka države znižati obrestne mere, da bi se izognila recesiji.

Herman Gref, ta vodi največjo rusko banko, je na Vzhodnem gospodarskem forumu, ki te dni poteka v ruskem mestu Vladivostok, dejal, da je rusko doseglo fazo tehnične stagnacije, piše Euronews.

Simptomi gospodarske stagnacije?

Podatki o ruskem družbenem proizvodu (BDP) za julij in avgust so po Grefovih besedah pokazali precej jasne simptome, da se rusko gospodarstvo približuje ničli, potem ko so podatki iz druge četrtine leta že pokazali znake gospodarske stagnacije.

Vladimir Putin
Novice Počasna ruska smrt: Putin dobro ve, da je zašel v slepo ulico

Ker so znatni stroški ruske vojne proti Ukrajini sprožili inflacijo, je ruska centralna banka oktobra zvišala obrestne mere na 21 odstotkov, nato pa jih znižala na trenutnih 18 odstotkov.

Ruski bankir za znižanje ključne obrestne mere

Gref meni, da je za oživitev ruskega gospodarstva potrebno znižanje ključne obrestne mere. "Po naših ocenah, ki jih uporabljamo interno za konec leta, bo obrestna mera okoli 14 odstotkov," je dejal Gref in se vprašal, ali je to dovolj, da se gospodarstvo začne oživljati?

Herman Gref, ki vodi največjo rusko banko Sberbank, opozarja, da rusko gospodarstvo stagnira. Gref, ki je nemškega rodu (njegovi predniki so bili povolški Nemci), je znan kot prijatelj in tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. | Foto: Reuters Herman Gref, ki vodi največjo rusko banko Sberbank, opozarja, da rusko gospodarstvo stagnira. Gref, ki je nemškega rodu (njegovi predniki so bili povolški Nemci), je znan kot prijatelj in tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters

"Po našem mnenju ni dovolj, in pri trenutnih ravneh inflacije lahko upamo na oživitev gospodarstva pri 12 odstotkih ali manj," je pojasnil.

Kakšna je ruska optimalna obrestna mera?

Ob upočasnitvi kreditiranja, ki je vidna v vseh segmentih ruskega trga, je Aleksander Šohin, predsednik Ruske zveze industrialcev in podjetnikov (RSPP), predlagal, da se ključna obrestna mera zniža na 16 odstotkov.

Berlin - park v Treptowu
Novice Rusi so prišli v Berlin

Po njegovem mnenju je od deset to 12 odstotkov sprejemljiva, če ne celo optimalna obrestna mera za gospodarstvo v naslednjem letu.

So začele sankcije načenjati rusko gospodarstvo?

Pritisk na rusko gospodarstvo se stopnjuje, saj se nadaljuje obsežna invazija na Ukrajino. Strokovnjaki pravijo, da je rusko gospodarstvo lani doseglo vrhunec, letos pa se je rast znižala na dva odstotka.

Mnogi opazovalci ugotavljajo, da so na uspešnost ruskega gospodarstva začele vplivati ​​mednarodne sankcije in uspešni napadi ukrajinske vojske na rafinerije nafte in druge ruske vojaške objekte, še piše Euronews.

Elvira Nabiulina, Vladimir Putin
Novice Razkrivamo, zakaj Zahodu ni uspelo uničiti ruskega rublja
Vladimir Putin
Novice Ruska centralna banka ključno obrestno mero zvišala na 18 odstotkov
Vladimir Putin in Donald Trump
Novice Razkrito: to so tajne kupčije med Trumpom in Putinom
Valerij Zalužni
Novice Nas v Ukrajini čaka veliki spopad? To je znano.
Vladimir Putin
Novice Putin sporoča Zahodu: Konec je
Nemške podmornice in nemška bojna ladja
Novice Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?
Vladimir Putin in motor
Novice Putinovi peklenski motorji
Nikaragva
Novice Je to Putinova trdnjava za ruski naskok na ZDA?
Karoline Leavitt
Novice Se je zgodilo nekaj grozljivega? "Bila je popolnoma bleda od strahu."
Vladimir Putin Herman Gref Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.