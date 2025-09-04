Je to tiha nevarnost, ki se je Putin ne zaveda?

Rusko gospodarstvo stagnira sredi vojne v Ukrajini, pravi izvršni direktor ruske Sberbank Herman Gref. Ta tudi trdi, da bi morala ruska centralna banka države znižati obrestne mere, da bi se izognila recesiji.

Herman Gref, ta vodi največjo rusko banko, je na Vzhodnem gospodarskem forumu, ki te dni poteka v ruskem mestu Vladivostok, dejal, da je rusko doseglo fazo tehnične stagnacije, piše Euronews.

Simptomi gospodarske stagnacije?

Podatki o ruskem družbenem proizvodu (BDP) za julij in avgust so po Grefovih besedah pokazali precej jasne simptome, da se rusko gospodarstvo približuje ničli, potem ko so podatki iz druge četrtine leta že pokazali znake gospodarske stagnacije.

Ker so znatni stroški ruske vojne proti Ukrajini sprožili inflacijo, je ruska centralna banka oktobra zvišala obrestne mere na 21 odstotkov, nato pa jih znižala na trenutnih 18 odstotkov.

Ruski bankir za znižanje ključne obrestne mere

Gref meni, da je za oživitev ruskega gospodarstva potrebno znižanje ključne obrestne mere. "Po naših ocenah, ki jih uporabljamo interno za konec leta, bo obrestna mera okoli 14 odstotkov," je dejal Gref in se vprašal, ali je to dovolj, da se gospodarstvo začne oživljati?

Herman Gref, ki vodi največjo rusko banko Sberbank, opozarja, da rusko gospodarstvo stagnira. Gref, ki je nemškega rodu (njegovi predniki so bili povolški Nemci), je znan kot prijatelj in tesen sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters

"Po našem mnenju ni dovolj, in pri trenutnih ravneh inflacije lahko upamo na oživitev gospodarstva pri 12 odstotkih ali manj," je pojasnil.

Kakšna je ruska optimalna obrestna mera?

Ob upočasnitvi kreditiranja, ki je vidna v vseh segmentih ruskega trga, je Aleksander Šohin, predsednik Ruske zveze industrialcev in podjetnikov (RSPP), predlagal, da se ključna obrestna mera zniža na 16 odstotkov.

Po njegovem mnenju je od deset to 12 odstotkov sprejemljiva, če ne celo optimalna obrestna mera za gospodarstvo v naslednjem letu.

So začele sankcije načenjati rusko gospodarstvo?

Pritisk na rusko gospodarstvo se stopnjuje, saj se nadaljuje obsežna invazija na Ukrajino. Strokovnjaki pravijo, da je rusko gospodarstvo lani doseglo vrhunec, letos pa se je rast znižala na dva odstotka.

Mnogi opazovalci ugotavljajo, da so na uspešnost ruskega gospodarstva začele vplivati ​​mednarodne sankcije in uspešni napadi ukrajinske vojske na rafinerije nafte in druge ruske vojaške objekte, še piše Euronews.