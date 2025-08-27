Razkrito: to so tajne kupčije med Trumpom in Putinom

Na nedavnem srečanju med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski so ameriški in ruski pogajalci razpravljali tudi o energetskih sporazumih med državama. Med drugim o ameriških vlaganjih v ruski energetski sektor in ameriških nakupih ruskih ledolomilcev na jedrski pogon.

Ameriški in ruski vladni uradniki so ta mesec ob robu pogajanj, katerih cilj je bil doseči mir v Ukrajini, razpravljali o več energetskih dogovorih, piše Reuters, ki se sklicuje na pet anonimnih virov, seznanjenih s pogovori.

Sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju

Ti dogovori so bili po besedah virov predlagani kot spodbuda za Kremelj, da bi se strinjal z mirom v Ukrajini in da bi Washington omilil sankcije proti Rusiji. Kot je znano, je bila zaradi sankcij po invaziji na Ukrajino februarja 2022 Rusija odrezana od večine mednarodnih naložb v svoj energetski sektor in od sklepanja večjih poslov.

Ameriški in ruski uradniki so na Aljaski razpravljali o možnosti ponovnega vstopa Exxon Mobila v ruski naftni in plinski projekt Sahalin-1, so za Reuters povedali trije viri.

Exxon se je z Rusi pogovarjal že v času Bidnove administracije

Ameriški naftni orjak Exxon Mobil se je po pridobitvi odobritve ameriškega Urada za nadzor tujega premoženja pod administracijama nekdanjega predsednika Joeja Bidna in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa večkrat pogovarjal z ruskim državnim naftnim podjetjem Rosneft o ponovnem vstopu v projekt, je povedal še en vir, ki je seznanjen z zadevo.

Na Aljaski so se ameriški in ruski uradniki ob robu srečanja med Trumpom in Putinom pogovarjali tudi o vstopu Exxon Mobila v ruski naftni in plinski projekt Sahalin-1. Foto: Guliverimage

Ameriški vladni uradniki so prav tako omenili možnost, da bi Rusija kupila ameriško opremo za svoje projekte utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), kot je Arctic LNG 2, ki je pod zahodnimi sankcijami, so povedali štirje viri. Projekt izvaja drugi največji ruski proizvajalec zemeljskega plina Novatek.

Nobenega od virov, na katere se sklicuje Reuters, ni bilo mogoče imenovati, ker niso bili pooblaščeni za javne nastope o pogajanjih.

Ruski jedrski ledolomilci za Američane

Na Aljaski so se pogovarjali tudi o zamisli, da bi ZDA od Rusije kupile jedrske ledolomilce. O tem je Reuters poročal že 15. avgusta.

Pogovori o energetskih poslih med državama so potekali že med obiskom ameriškega odposlanca Steva Witkoffa v Moskvi v začetku avgusta letos, ko se je ta srečal s Putinom in njegovim odposlancem za naložbe Kirilom Dmitrijevim, so povedali trije viri. O energetskih poslih so se pogovarjali tudi v Beli hiši s Trumpom, sta povedala dva vira.

Trump je želel napovedati velik investicijski posel

O teh poslih so na kratko razpravljali tudi na vrhu na Aljaski 15. avgusta, je povedal eden izmed virov. "Bela hiša je po vrhu na Aljaski resnično želela objaviti naslovnico, v kateri bi napovedala velik investicijski posel. Tako bi se Trump počutil, kot da je nekaj dosegel," je so navedli.

Na srečanju na Aljaski med Trumpom in Putinom je tekla beseda tudi o ameriških nakupih ruskih jedrskih ledolomilcev. Foto: Guliverimage

Iz Bele hiše so za Reuters sporočili le, da Trump in njegova ekipa za nacionalno varnost še naprej sodelujeta z ruskimi in ukrajinskimi uradniki glede dvostranskega srečanja, s katerim bi ustavili pobijanje in končali vojno. Nadaljnja javna pogajanja o teh vprašanjih niso v nacionalnem interesu, je še dejal uradnik iz Bele hiše.

Tiskovni predstavnik Dmitrijeva ni želel dati komentarja, prav tako ne Exxon Mobil. Rosneft in Novatek se na prošnje Reutersa za komentar nista odzvala.