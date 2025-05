Ruska striptizeta razkriva: To počnejo ruski vojaki

Lera (ime ni pravo) je delala v striptiz klubu v eni od severnih ruskih regij. Spomladi 2022 so v klub začeli prihajati vojaki. Sprva so bili plašni, nato pa vse bolj predrzni in neobvladljivi. Prihajali so mladi fantje z izbuljenimi očmi in visokimi plačami ter starejši moški z utrujenimi glasovi in ​​rokami, ki so se tresle od alkohola, je pripovedovala Lera novinarki norveškega mediju Barents Observer.

Nekateri vojaki so ji takoj ponujali denar za spolni odnos

Nekateri vojaki so poskušali govoriti, nekateri so takoj ponudili denar za spolni odnos, nekateri so samo sedeli v kotu in molčali, kot da bi padli vase, pravi Lera.

Lera je striptizeta in plesalka ob drogu že približno dve leti. Prej je bila frizerka, a je zaradi službe izgorela. "Prijateljica je moj stik posredovala direktorju kluba in ta me je povabil na pogovor. Dolgo sem zavračala delo striptizete: zdelo se je, da je striptiz vedno blizu prostituciji. Toda v klubu so mi takoj rekli: prostitucije ne bo."

Če so gosti preveč vsiljivi, konča ples

Lera je prišla na poskusno izmeno in delo ji je bilo všeč. Največ denarja je zaslužila z zasebnimi plesi, ko je goste peljala v majhno sobo in jim plesala popolnoma gola. Če so bili gosti preveč vsiljivi, je končala ples. Trdi, da gostje po plesu nenehno ponujajo denar za spolni odnos.

Lera trdi, da ima jasno postavljene meje in da se ne ukvarja s prostitucijo. Če so gostje preveč vsiljivi, konča s plesom. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Po začetku vojne v Ukrajini se je število vojaškega osebja, od vojakov do pogodbenih vojakov, močno povečal. "Prihajajo vsi. Mladi, naravnost s fronte, stari od 18 do 22 let. Mnogi od njih še nikoli niso imeli spolnega odnosa. Imajo pa ogromno denarja. To jih osupne, zapravljajo kot nori."

Nekateri moški se pridejo k Leri zjokat

Prihajajo pa tudi starejši vojaki. Lerin pogost gost ji je nekoč rekel: "Zakaj potrebujem družino, če me bodo jutri ubili?" Drugi pridejo samo jokat. Kadijo, pijejo alkohol in naročajo zasebne plese. Radi se pogovarjajo s striptizetami ali pa zgolj tiho sedijo poleg ženske.

Mnoge Lerine stranke v Rusiji so bili policisti, tudi agenti ruske obveščevalne službe FSB. Nekateri so se pri njej zjokali. "Nek častnik FSB je priznal, da ne podpira režima, vendar ne more zapustiti sistema. Ker je vsega konec. /…/ Z njim sva se pogovarjala o Putinovem režimu. Samo potoki moških solz na mojih ramenih. Vedo, da ne bom ničesar razkrila."

Strah vzbujajoči "mrtvi vojaki"

Lera je govorila tudi o t. i. mrtvih vojakih. Ti pridejo v striptiz klub v uniformah. Sedijo v kotu in molčijo brez kakršnega koli stika. Včasih gredo na karaoke, ampak ne pojejo. Samo dve uri tiho sedijo, kadijo in pijejo viski. Strašljivo je, pravi Lera, ker ne veš, kaj se plete v glavah teh vojakov.

Lera pravi, da so v njen klub prihajali tudi vojaki v uniformah, v polni opremi. Niso bili napadalni do striptizet, so se pa zapletali v prepire z drugimi vojaki in varnostniki v klubu. Prihajalo je tudi do streljanja. Na fotografiji: parada ruskih vojakov. Foto: AP / Guliverimage

"Morda bo preveč popil, in to je to. Ali kažejo agresijo? Da, ampak ne do nas. Zdi se, da nas (striptizet, op. p.) ne dojemajo kot grožnjo. Gole smo, ranljive in zdi se, da jih to razorožuje. Vendar se prepirajo med seboj, tudi z varnostniki. En incident je bil grozljiv. Dva gosta sta bila ubita."

Leri je dovolj Rusije in odide na Zahod

Ker po tem strelskem incidentu policija ni nikogar aretirala, pa tudi ni vzela nobene izjave od udeležencev in prič dogodka, se je Lera odločila, da bo zapustila Rusijo. Zdaj se slači za denar v tujini. Pravi, da je tukaj varneje, da lahko tukaj brez strahu reče, da nasprotuje Putinu.

"V Rusiji bi me lahko zaradi tega zaprli. Odšla sem in začela znova. Tukaj zaslužim več. Ampak težko razumem lokalne moške. Veliko testosterona, primitivne reakcije. Ampak tukaj se ne bojim."

Tvegani obiski na domu

Lera pravi, da ji nekateri očitajo, da se ukvarja z umazanim delom. Njeni gostje, ki so zaslužili manj od nje, so bili do nje pogosto ljubosumni ter skušali razvrednotiti njo in njeno delo.

Opozarja, da so obiski na domu vedno tveganje. "V istem omrežju sem delala z nekim dekletom. Šla je na obisk na dom. Dva dni kasneje so jo našli z odrezano glavo. Ampak striptiz je lahko izbira, glavno je, da se držimo meja," je še dejala.